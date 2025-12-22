FIFA rang lista: Srbija zadržala 37. mesto, Španija i dalje prva

Fudbalska reprezentacija Srbije zadržala je 37. mesto na najnovijoj rang listi najboljih selekcija sveta, koju je danas objavila Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

Fudbaleri Srbije se nalaze na 37. mestu sa 1.506,34 boda.

Reprezentacija Španije je zadržala prvo mesto na rang listi FIFA sa 1.877,18 bodova, Argentina je druga sa 1.873,33, dok se Francuska nalazi na trećoj poziciji sa 1.870.

U TOP 10 najboljih selekcija sveta nalaze se još Engleska, Brazil, Portugalija, Holandija, Belgija, Nemačka i Hrvatska.

Naredna FIFA rang lista biće objavljena 19. januara 2026. godine.