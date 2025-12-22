AKTUELNO

Fudbal

FIFA rang lista: Srbija zadržala 37. mesto, Španija i dalje prva

Izvor: Tanjug, Foto: Unsplash.com, Pixabay.com ||

Fudbalska reprezentacija Srbije zadržala je 37. mesto na najnovijoj rang listi najboljih selekcija sveta, koju je danas objavila Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

Fudbaleri Srbije se nalaze na 37. mestu sa 1.506,34 boda.

Reprezentacija Španije je zadržala prvo mesto na rang listi FIFA sa 1.877,18 bodova, Argentina je druga sa 1.873,33, dok se Francuska nalazi na trećoj poziciji sa 1.870.

U TOP 10 najboljih selekcija sveta nalaze se još Engleska, Brazil, Portugalija, Holandija, Belgija, Nemačka i Hrvatska.

Naredna FIFA rang lista biće objavljena 19. januara 2026. godine.

#FIFA

#Međunarodna fudbalska federacija

#Srbija

#rang lista

#Španija

POVEZANE VESTI

Fudbal

Fudbalska reprezentacija Srbije doživela novi pad na FIFA rang listi

Fudbal

SJAJNA VEST ZA ORLOVE: Srbija zahvaljujući pobedi nad Švajcarskom napredovala na FIFA rang listi

Košarka

FIBA OBJAVILA NOVU RANG LISTU: Srbija i dalje u svetskom vrhu (FOTO)

Fudbal

Oglasila se FIFA o uvođenju plavog kartona u najviši rang fudbala

Košarka

DEBAKL NA EUROBASKETU UNAZADIO 'ORLOVE' Objavljena nova FIBA rang lista: Evo gde se sada Srbija nalazi

Košarka

NOVA FIBA RANG LISTA: Srbija zadržala istu poziciju