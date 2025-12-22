VAŽNE VESTI ZA 'DELIJE' Obradović oduševio navijače pred meč Crvene zvezde u Parizu

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izneo je utiske pred utakmicu u Parizu, u okviru 18. kola Evrolige.

Crveno-beli u utorak od 20 časova i 45 minuta gostuju ekipi iz Pariza u elitnom takmičenju.

Obradović je doneo dobre vesti za navijače pred put u Francusku.

- Dobro je da su Rivero i Dobrić počeli da treniraju. Rivero je počeo sa aktivnostima, kad Bolomboj dođe videćemo u kakvom je stanju i kad će da uđe u timski trening. Da vidimo reakciju na sve što je imao. Bolomboj dolazi sledeće nedelje, Rivero individualno radi, Dobrić je počeo da trči, očekujem ga za par dana - rekao je Obradović.

Dotakao se i Tajsona Kartera koji ima plučnu emboliju.

- Mislim da će i onda dođe, da ćemo da imamo neku jasniju sliku. Neprecizna je prognoza, znamo kakva je bolest i kako može da se leči ili ne. Od toga zavisi dosta.

Dalje je nastavio:

- U rotaciji smo koja je kraća, iako postoji neki prostor za odmor i dalje je očigledno da je tim u fizičkom stanju u problemu. Iako znamo kakvi mečevi idu, januar nam je težak, moramo da se bavimo i oporavkom i pripremi za rivala. Pogotovo za one koji igraju fizički zahtevno. Dobro je da nam se vraća Dobrić gde ćemo imati više igrača na raspolaganju. Ako izgubiš dva igrača, ulaziš u kratke rotacije da bi bilo koga pobedio, što na duže staze može da ima probleme. Ja verujem u karakter svojih igrača, čak i ako su energetski ispod donje crte. Imamo određenu povezanost koja mora da bude i veća. Menjati to iz meča u meč je zahtevno i teško, ponekad i sam meč daje razloge da skratiš rotaciju. Ne samo zato što je neko bolji, već zbog manjih grešaka koje će neko da napravi. Ova ekipa ima veliki potencijal - rekao je Obradović i dodao:

- Sama igra pokazuje koliko ko treba da igra. Mnogo toga se odradi u pripremi meča, svaka utakmica je nepredvidiva i moraš da budeš prilagodljiv. Da li je trebalo neko više ili manje da igra, ljudi će samod a ocenjuju kroz pobede i poraze. Jedino je to neko merilo. Ja sam uvek fokusiran na ono što sam spremio i što smo rekli da ćemo da radimo.

Da li je izvučena pouka posle Virtusa?

- Pouka je da smo pobedili meč. Kad pobediš, uvek je drugačije raspoloženje. Moramo da unapredimo igru, neke stvari koje su bile dobre u velikim utakmicama koje smo igrali, ljudi sada znaju da se adaptiraju kako nas brane. Sad mi moramo da budemo drugačiji. Da pokrijemo nedostatke koje imaš.

- Batler i Džordan su individualno jaki igrači, ali i dalje imamo zahteve timske igre, da imamo balans unutrašnje i spoljašnje igre. Da imamo ekstra pas. Kad insistiraš na tome, treba vreme za nekog ko nije učen i ne zna kako to da radi, dešavaju se izgubljene lopte i nerezonski šutevi. Imaš neke standarde stvari, neke modele za titule, ali to treba i da preneseš.

Zvezda se nalazi na osmom mestu u Evroligi sa 10 pobeda i sedam poraza, dok je Pariz na 18. poziciji sa skorom 5-12.



Autor: Jovana Nerić