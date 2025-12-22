ZBOG ČEGA JE VLADAN MILOJEVIĆ OTIŠAO IZ CRVENE ZVEZDE?! Zvezdan Terzić se oglasio i otkrio sve detalje!

Dejan Stanković promovisan je u trenera FK Crvena zvezda, a na konferenciji za medije povodom njegovog povratka na Marakanu, Zvezdan Terzić je objasnio zbog čega je Vladan Milojević napustio klub.

- Želeo bih da se zahvalim Vladanu Milojeviću na svemu što je dao Crvenoj zvezdi. Otišao je privremeno, vrata mu ostaju otvorena, sigurno će se jednog dana vratiti. Da me novinari ne bi vraćali na tu temu, imali smo sezonu koja je bila dosta turbulentna, od utakmice sa Pafosom, onda smo rekli da Liga Evrope možda nije ni loša za nas, dva kola pre kraja smo prakitčno obezbedili proleće. Sada smo u šansi da obezbedimo i plasman među prvih osam. Da li smo potcenili domaće prvenstvo, sigurno da se nije desilo da Zvezda u polusezoni potroši 15 bodova. Ne treba mi da se bavimo ni Partizanom, ni Vojvodinom ni Čukaričkim, mi treba da se okrenemo sebi. Bilo je tu nezadovoljstva tokom sezone, razumeli smo. Milojević nam je nudio ostavku, vi znate da je Zvezda retko kada menjala trenera u toku sezonu. Milojević je dao mnogo Zvezdi, na njegov zahtev smo se razišli, osećao je da je ravna linija bila kod igrača. Mnogo je toga dao Crvenoj zvezdi - rekao je Zvezdan Terzić, pa je otkrio i kako se dogovorio sa Dejanom Stankovićem:

- Došli smo da promovišemo jedno veliko ime, Dejana Stankovića, novog-starog trenera. Dogovorili smo se na jedan period koji je pred nama veoma lako. Vrlo dobro znamo i Deki i mi koje su obaveze koje postavljamo ispred sebe, nema sumnje da ćemo krajem maja slaviti duplu krunu.

Autor: Jovana Nerić