EMOTIVNI DEJAN STANKOVIĆ SE SETIO SINIŠE MIHAJLOVIĆA! Vratio se u Crvenu zvezdu, pa otkrio: Trudiću se da opravdam ono što je Ćale hteo

Dejan Stanković govorio je i o Siniši Mihajloviću na promociji u Crvenoj zvezdi.

Dejan Stanković promovisan je u trenera FK Crvena zvezda, a na konferenciji za medije povodom njegovog povratka na Marakanu govorio je i o Siniši Mihajloviću.

- Sećam se jednog intervjua. Miha je rekao. Neka Deki ostane deset godina pa neka mi sačuva mesto da se vratim. U mom povratku ima i Siniše Mihajlovića, trudiću se da opravdam ono što je Ćale hteo - rekao je emotivni Stanković.

Stanković se dotakao i Marka Arnautovića koji mu je veliki prijatelj, a sada će biti na relaciji trener - igrač.

- Marko je bio saigrač, više se radovao nego što je igrao. Uvek je bio prvi u redu za slikanje, uzeo je pelcer. Izvanredan potez Zvezde, žao mi je što nije došao spreman 100 odsto, ali njegov talenat, harizma i karakter su nešto što Zvezdi treba. Čuo sam se sa njim, ali i sa nekolicinom igrača. Svi su spremni. Krećemo da spremamo Evropu, voleo bih da svi dođu spremni - dodao je Dejan Stanković.

