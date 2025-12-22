Fudbalski klub Crvena zvezda je danas promovisao novog trenera, Dejana Stankovića.

Vladan Milojević je na kraju jesenje polusezone napustio klupu šampiona Srbije i njega je nasledio Dejan Stanković.

Stankoviću je ovo drugi mandat na "Marakani", nakon onog u periodu od decembra 2019. do avgusta 2022. godine.

Osvojio je tri Superlige, dva Kupa, te obezbedio dva "proleća" u Ligi Evrope.

Dejan Stanković je bio opširan na današnjoj promociji, govorio je o raznim temama, o svemu što čeka Crvenu zvezdu, pojačanjima, trenutnim igračkim kadrom, a o svemu tome opširnije možete pročitati u lajv-blogu.

Prve reči Dejana Stankovića!

- Ja bih, kao kolega i kao zvezdaš, da se zahvalim Vladanu Milojeviću na svemu što je uradio za ovaj klub. Mnogo toga lepog je doneo, mnogo radosti je doneo. Sada znam kako je, kako Zvezda troši, posle šest-sedam godina. Zvezda troši, melje, ali zato smo tu da odgovorimo na sve zahteve. Dogovorili smo se za minut, razmišljao sam samo šta će da bude u pakovanju, ne da li ću da prihvatim. Ne možeš da se opredeliš za jedan trofej, jedno takmičenje. Ja sam tu da odgovorim na sve zahteve, imamo jaku ekipu, malo smo kašljucali, ali ti momci su krenuli u junu da treniraju. Može da se desi da u novembru decembru se izgubi malo motivacije, ali promenuićemo to.

Prve reči Zvezdana Terzića!

- Pre nego što pređemo na temu oko koje smo se okupili, želim da se zahvalim Vladanu Milojeviću na svemu što je dao Crvenoj zvezdi. Jedno veliko hvala. Ono što smo s njim dogovorili prekjuče, otišao je privremeno, njemu vrata ostaju otvorena i sigurno će se jednog dana vratiti. Imali smo sezonu koja je bila turbulentna, utakjica sa Pafosom kada smo planirali da se plasiramo u LŠ, onda smo pomislili da je Liga Evropa prava mera za nas. Želimo da budemo konkurentni u tom tamkmičenju, i mislim da smo bili. Dva kola pre kraja smo na korak od nokaut faze. Sada smo u situaciji da kroz dve utakmice obezbedimo plasman u TOP 8. Ali smo imali neka kaščljucanja u domaćem prvenstvu, na nama je da napravimo analizu. Sigurno je da smo u poslednjih 7,8 godina koliko smo do bili dominantni nije desilo da Zvezda u polusezoni potroši 15 bodova - rekao je Terzić i potom dodao:

- Mi ne treba da se bavimo Partizanom niti bilo kime drugom, mi moramo da se okrenemo sebi i da ne dozvoljavamo više takve stvari. Bilo je nezadovoljstva tokom sezone, razumeli smo, Milojević je u nekoliko navrata nudio i ostavku. Zvezda, kao veliki klub, retko kada je menjala trenera u toku sezone. Milojeviće je mnogo toga dao Zvezdi i najmanje što se očekivalo od nas je da odbijemo sve te ostavke. Na njegov zahtev smo se razišli. On je rekao da možda treba nova energija, neka nova faca da uđe u svlačionicu. On je osetio da postoji jedna ravna linija kod igrača. Rastali smo se kako zaslužuje jedan trener kao što je Milojević koji je mnogo dao Crvenoj zvezdi".

Razlika u odnosu na prvi mandat!

- Imao sam razna iskustva kao trener, sigurno imam više iskustva. Videćemo kako će teren reći, videćemo kako će mene momci prihvatiti, ja njih. Zna se šta za mene Zvezda znači, teren će nam dati sve odgovore. Sigurno dosta toga, prošlo je dosta vremena, imao sam razna iskustva - neka teška, neka lepa, neka pod velikim pritiskom... Sigurno da imam više iskustva. Videćemo šta ću doneti, šta će reći teren, kako će momci prihvatiti mene, a ja njih. Sigurno je da će to biti okej. Zna se šta je Zvezda, šta ona nosi i teren je jedino merilo. Krećemo da radimo već od 3. i teren će nam dati sve odgovore, kako meni tako i vama".

Koliko se Dejan Stanković promenio za ovo vreme?

- Dosta se i meni izdešavalo stvari. Nadam se da sam se promenio na bolje. Slušao sam konferenciju Saleta Obradovića kada je pričao "autokrata" i mora i mora. Slažem se sa njime, prepoznao sam i malo sebe da to nekad mora drugačije. Početak je bio sa šalom i dresom, ali se raslo. Na svakih šest meseci se mnjalo. Dolazim iskusniji, spremniji i mirniji. Sada ćete reći sigurno zbog Rusije, ali tada sam bio nemiran zbog sudija, ne volim nepravdu, igrao sam fudbal, ne kriket, a neke stvari mogu da prepoznam, to me je malo izbaci iz ritma. Što se svlačionice tiče, neču tražiti ništa što nije normalno, veliki klub, dobro su plaćeni, treba samo da budu profesionalci, ako to rade super, ako ne sami sebe će otpisati.

Igrački kadar?

- Na sve računam i tu možemo da stavimo tačku. Odličan igrački kadar. Kao trener, moram da kažem da uvek može bolje, ali ovaj tim Crvene zvezde je dosta uigran, ovde za stolom. Oni tačno znaju šta fali, pre trenera. Ne verujem da ćemo se mimoilaziti u mišljenju šta je potrebno da bi se mozaik složio. I imamo i nemamo vremena. Ali mislim da jedna-dve kokcice da su dovoljne za ovaj tim, barem do leta.

Nekoliko reči o Marku Arnautoviću?

- Marko je bio saigrač, više se radovao nego što je igrao. Uvek je bio prvi u redu za slikanje, uzeo je pelcer. Izvanredan potez Zvezde, žao mi je što nije došao spreman 100%, ali njegov talenat, harizma i karakter su nešto što Zvezdi treba. Čuo sam se sa njim, ali i sa nekolicinom igrača. Svi su spremni. Krećemo da spremamo Evropu, voleo bih da svi dođu spremni.

O pojačanjima?

- Ja bih odmah rekao da na sve računam. Odličan igrački kadar. Kao trener moram da kažem da uvek možebolje, ali ovaj tim Crvene zvezde ovde za stolom je dosta uigran i oni znaju šta treba Zvezdi. Ne verujem da ćemo se mimoilaziti u mišljenjima. Jedna, dve kockice za ovaj tim do leta je dovoljno.

Stručni štab?

- Nisam se sa Vladom čuo. Pratio sam utakmice koliko god sam mogao kada sam se rastao sa Spartakom. Znate kako je, brzo se dešava kod nas u fudbalu. Što se tiče stručnog štaba, biće Nenad Sakić sa mnom. Italijani, standardna ekipa. Uigrani smo, provodimo dosta vremena zajedno, znamo šta treba da radimo. To je win-win kombinacija".

Nekoliko reči o Partizanu...

- Ogromne promene kod njib su bile. Ta deca su pokazala i određeni kvalitet, organizovanost. Imaju bodova, +1 je. U svlačionici prošli put je bilo kao da je bilo 0, a ne +11 za nas. krećemo mini prvenstvo od 17 utakmica, dovoljan broj bodova u opticaju, da ne ponavljamo greške, da od prvog momenta krenemo jako.

Zvezdan Terzić o predstojećem prelaznom roku:

- Imali smo mnogo povreda. Što se tiče pozicija na boku, imali smo 6-7 kvalitetnih rešenja, na kraju smo ostali praktično bez ijednog. Da ne pričamo unapred, posle ove promocije stavljamo sve na papir, ali smo već i razgovarali oko toga. Moguće da će biti jedno ili dva osveženja na poziciji krila, možda još jedan špic, možda još neke pozicije... (smeh). Videćemo. Biće zvezdaši zadovoljni kako će Crvena zvezda izgledati na proleće - rekao je Terzić i potom dodao:

- Ne, Kostov ne odlazi u januaru, imamo mnogo utakmica u januaru, ako ne obezbedimo plasman u prvih osam, imamo još ve utakmice, domaće prvenstvo, mislim da niko neće biti prodat, treba nam ogroman roster. Ne zaboravite da Zvezda ima duplo prvenstvo, kvalifikacije na početku, liga, mnogo više utakmica nego svi ostali klubovi. Svesni smo povreda, umora, fizičkog pražnjenja.

Rast Zvezde...

- Kroz ove godine Zvezda je mnogo narasla, to se vidi golim okom, samo ako pratiš. Dovođenje igrača, budžeti... Srećan sam zbog toga. Tokom godina, Grof, Miloje, ja, Miloje... Svi smo dobijali sve bolju i bolju ekipu, mislim da to govori o radu ovih ljudi za stolom. Svake godine se lestvica povećavala i to je golim okom vidljivo.

Formacija Zvezde u budućnosti?

- U Evropi sam dosta koristio tri pozadi, malo da zgusnemo odbranu i budemo stabilniji. Imali smo kreativce, momke koji su mogli jednim potezom da rešavaju utakmice. Videćemo. Ovaj tim je napravljen da igra sa četiri, ne bih za sada tu dirao ništa. Menjati formaciju iziskuje kupovinu, menjanje profila igrača... U ovom trenutku Zvezda je dobro nameštena i organizovana, ima kvalitetne igrače i ja neću tu ništa dirati. Krećemo sa četiri pozadi.

O manama tima ne bi previše pričao...

- Ne bih se usudio zbog milion razloga da komentarišem rad Vlade. Svako ima svoju viziju i ideje, nekad uspeju nekada ne, ali sigurno da smo mi ubeđeni da je to što smo spremili, svi zajedno, to. Nekad prođe, nekad ne prođe. Bože moj. Već smo počeli da analiziramo, kroz treninge i teren ću sigurno videti mane i gledaću sve da ih promenim.

Zvezda je na korak od plasmana u plej-of Lige Evrope!

- Lepu situaciju je ostavio Vlada. Treba neke sitnice da bi bili u 16, dve pobede za osminu... Jedna lepa situacija, lep izazov - jedva čekam. Lopta je okrugla, to sam naučio, jedan prekid, faul ili aut mogu da promene sve. Ali, u dobroj smo situaciji i jedva čekam da krene utakmica.

O Markinjosu?

- Veliki je klub Spartak, ali ne mogu sa emocijom da ih merim. Zvezda je Zvezda, Spartak je ogroman klub, ozbiljna armija navijača, ali kod kuće je drugačije, ta emocija i ljubavm ne bih mogao da je poredim. Markinjos je došao kao desetka i "kopakabana", tako sam ga nazivao, fenomenalan igrač, ne verujem da može da dođe u Zvezdu zbog drugih stvari, podigao je karijeru zbog finansija i zbog igara.

Stanković je emotivnim rečima pričao o Siniši Mihajloviću:

- Miha je rekao: 'Neka Deki ostane 10 godina, nek mi čuva mesto pa ću se ja vratiti'. U mom povratku ima i Siniše Mihajlovića. Tako da ću se potruditi da opravdam sve ono što je Ćale mislio o meni".

O čuvenom autogolu Milana Pavkova!

- To je jedan zarez koji mi je ostao. U tim momentima kada sam otišao mislio sam da je to bila ta šansa i nisma znao da li ću se vratiti u Zvezdu. Srećan sam što ću imati tu mogućnost da izbrišem taj zarez, to mi je možda i najjači cilj. Ne umanjujem ništa, treba da se prvo osvoji prvenstvo, treba da se prođu i drugi krugovi do toga, ali moramo još da poklopimo neke stvari da bih došao do te situacije da izbvrišem taj zarez.

