Zlatan Ibrahimović gubi milione: Ova odluka će skupo koštati poznatog fudbalera

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Tano Pecoraro ||

Ne može se reći da će Zlatan Ibrahimović biti zadovoljan biznis odlukom koju je morao da donese u prethodnom periodu. Kako pišu švedski mediji, zbog nje će poznati fudbaler trpeti ogromne finansije gubitke koji se mere u desetinama miliona tamošnjih kruna, odnosno oko dva miliona evra kada se sve preračuna u univerzalnu evropsku valutu.

Naime, tokom prethodne sedmice, Ibrahimović je u razgovoru za tamošnji list "Dagens Industri" najavio kako planira da napusti, odnosno donira svoje četiri hale za padel koje se nalaze u Švedskoj.

Očekivao je da će mu one doneti profit, ali umesto toga su troškovi počeli neočekivano da se gomilaju. Zbog toga je razmišljao da svoj biznis preseli u Italiju.

- Kako bi to sve moglo da funkcioniše kako treba, moram da imam uvid u to što se dešava, a sada se nalazim u Italiji, gde moja porodica i ja boravimo - rekao je on za "Dagens Industri".

Kako se navodi, zadržaće svoju halu koju ima u Solentuni, ali planira da napusti one koje se nalaze u Erebru, Ševdeu, Upsali i Jenćepingu. Ove četiri dvorane generisale su ogromne gubitke za Ibrahimovića poslednjih godina. Samo tokom 2024. godine, one su Zlatana ostavile u minusu između tri i pet miliona švedskih kruna (460.000 evra).

Sveukupno, kompanija "Downtheline Holing" imala je gubitak od 18,7 miliona kruna (oko 1.750.000 evra) od osnivanja, prenosi Expressen.

- Ekstremno je teško nastaviti da radiš u takvim okolnostima i održavati hale sada - dodao je tamošnji novinar koji izveštava o padelu, Johan Hokanson.

Dodaje se da sama Zlatanova odluka neće imati mnogo uticaja na razvoj padela u Švedskoj, odnosno da će sve nastaviti da funkcioniše u najboljem mogućem redu.

