BOMBA U EVROLIGI! SVETISLAV PEŠIĆ IMA NOVI KLUB: Legendarni trener se vratio u elitno takmičenje

Sada je i zvanično, nekadašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić seo je na klupu minhenskog Bajerna.

Bavarci su prvi u Nemačkoj sa devet pobeda i jednim porazom, ali je klub iz Minhena u Evroligi vezao osam poraza i sa učinkom od pet pobeda i 12 poraza je pri dnu tabele.

Zbog toga je Gordon Herbert smenjen, a na njegovo mesto došao je legendarni srpski trener.

🚨 Coach Svetislav Pešić kehrt zurück



Er übernimmt bis Saisonende - Mehr dazu auf unserer Website.



📰 https://t.co/WkTuk1tvxa

_____@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job. @FCBayern Basketball Update pic.twitter.com/7lWDrxWACX — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) 22. децембар 2025.

Podsetimo, Svetislav Pešić je ranije tokom trenerske karijere već vodio Bajern Minhen, od 2012. do 2016. godine.

Autor: Marija Radić