OCOKOLJIĆ O REKORDU VAŠINGTONA: On je sjajan napadač i kada je u formi kao večeras teško ga je braniti

Košarkaši Partizana sjajnom poslednjom četvrtinom i rekordom Dvejna Vašingtona stigli su do pobede u Ljubljani.

Crno-beli su u 11. kolu grupe A ABA lige slavili rezultatom 99:91 (25:18, 19:34, 25:25, 30:15)

Partizan je stigao do osme pobede i uz jedan poraz zauzima drugo mesto. Krka je doživela osmi poraz.

Junak meča je Dvejn Vašington, koji je sa 48 poena postavio novi rekord ABA lige.

Vašington je sa 10 postignutih trojki ujedno izjednačio rekord regionalnog takmičenja.

Svoje utiske nakon meča izneo je trener crno-belih Mirko Ocokoljić,

"Čestitke mojoj ekipi na pobedi. Drago mi je da smo uspeli da se vratimo u igru na način na koji smo pričali na poluvremenu, da mora da bude sve mnogo bolje nego u prvom. Prvo poluvreme nije bilo sjajno, pogotovo druga četvrtina, ovakav pristup koji je imao klub u drugom poluvremenu nadam se da ćemo imati u nekim narednim utakmicama."

Nakon toga je dobio pitanje o rekordu Dvejna Vašingtona, na šta se našalio.

"Rekao sam mu 5% sledećeg ugovora na moju adresu da pošalje, šalim se, on je sjajan napadač i kada je u formi kao večeras teško ga je braniti. Večeras je imao sjajno šutersko veče pre svega i čestitam mu na tome, odigrao je sjajnu utakmicu, o njegovim napadačkim kvalitetima ne treba pričati."

Autor: Jovana Nerić