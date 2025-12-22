AKTUELNO

Košarka

VAŠINGTON OBORIO REKORD ABA LIGE: Nestvarni Amerikanac postigao 48 poena uz čak deset trojki! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Dvejn Vašington je uspeo da obori rekord AdmiralBet ABA lige.

Vašington je uspeo da postigne čak 48 poena u duelu protiv Krke u Ljubljani, odigrao je neverovatan meč i bio nezaustavljiv od strane protivnika.

Pogodio je 10 trojki, imao je i tri asistencije i samo jednu izgubljenu loptu za 25 minuta.

On je tako oborio rekord Derona Rasela koji je nastupajući za Mornar imao 47 poena, što je bio dosadašnji rekord, dok je Vladimir Mihailović sada na trećem mestu sa 46.

Nije to sve. Vašington izjednačio je rekord po broju postignutih trojki na jednom meču, 10 je ubacio ovoga puta, isto kao Sesar i Temu Raniko.

No, kada se radi o najvećem indeksu, neprevaziđen je Dejan Milojević koji je svojevremeno imao 59, danas se Vašington zaustavio na 47.

Autor: Jovana Nerić

#ABA Liga

#Dvejn Vašington

#KK Partizan

#Košarka

POVEZANE VESTI

Košarka

Košarkaši Partizana posle drame pobedili Split u drugom kolu ABA lige

Košarka

Partizan je šampion ABA lige! Crno-beli demolirali Budućnost

Ostali sportovi

NEVEROVATNO! Atletičar iz Ugande oborio svetski rekord u polumaratonu za čak 48 sekundi!

Fudbal

Marko Arnautović ispisao istoriju i oborio neverovatan rekord protiv Seltika (FOTO)

Domaći

OBORILA SOPSTVENI REKORD! Dragana Mirković održala najduži koncert u istoriji beogradske ARENE! (FOTO)

Košarka

Košarkaši Partizana deklasirali Spartak na startu plej-ofa ABA lige