NBA POJAČANJE STIGLO U PARTIZAN! Više nema dileme, scena sa aerodroma 'Nikola Tesla' sve potvrdila (FOTO)

Doskorašnji NBA as, Kamerun Pejn, stigao je u Beograd.

Amerikanac je uslikan na aerodromu "Nikola Tesla" što je potvrdilo da je on novo pojačanje crno-belih.

On će dres kluba iz Humske nositi do kraja sezone, a za to vreme zaradiće 950.000 evra. Ekipa iz Beograd uspela je nekako da privoli ovog 31-godišnjaka da posle 10 godina provedenih u najjačoj ligi na svetu dođe u Evropu.

Pejn se najbolje snalazi na poziciji plejmejkera. Ima dobar šut, kao i pregled igre. Bio je 2015. godine 14. pik na draftu i birala ga je Oklahoma.

Od Ameriknca se očekuje da nadomesti izostanak Karlika Džonsa koji bi trebalo da se vrati 1. februara. Njemu će na toj poziciji pomagati Nik Kalates i Šejk Milton.



Autor: Jovana Nerić