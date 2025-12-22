AKTUELNO

Košarka

Obradović: Meni niko nije sastavljao tim (VIDEO)

Bivši trener Partizana Željko Obradović javno je jasno naglasio da mu niko nije sastavljao ekipu.

Naime, pre izvesnog vremena Obradović je objasnio da je on jedini koji bira igrače.

- Ja imam juniore u timu. Koji je to roster? Ovo je 12 igrača koje imamo. Pogledajte rostere ostalih... Ja sam prezadovoljan sa ovim timom. Ovo je tim u koji ja verujem. Zahvalan sam upravi što imamo ovakav tim. Pričamo celo leto da nam fali visoki igrač. Neću da dovodim zato što neki misle da će da odluče o Partizanu. Meni niko nije sastavljao tim - rekao je Obradović.

