Jokić ponovo briljira! Novi tripl-dabl u pobedi Denvera – evo kako je srušena Juta!

Denver Nagetsi savladali su Jutu Džez rezultatom 135:112, uz još jedan tripl-dabl učinak Nikole Jokića.

Srpski reprezentativac Nikola Jokić ponovo je bio u centru pažnje NBA lige – meč je završio sa 14 poena, 13 skokova i 13 asistencija, čime je upisao novi tripl-dabl. Najefikasniji u timu Denvera bio je Džamal Mari sa 27 poena, dok su Tim Hardavej Džunior dodao 21, a Kem Džonson i Pejton Votson po 20 poena.

U ekipi Jute najbolji je bio Lauri Markanen sa 27 poena, dok je Kijonte Džordž postigao 20 uz osam skokova i sedam asistencija. Jusuf Nurkić je zabeležio dabl-dabl učinak sa 17 poena i 14 skokova.

Denver naredni meč igra u noći između utorka i srede protiv Dalas Maveriksa, gde će Jokić i ekipa pokušati da nastave pobednički niz.

Autor: Dalibor Stankov