Đoan Penjaroja je novi trener Partizana

Košarkaški klub Partizan oglasio se u utorak i zvanično promovisao novog trenera Đoana Penjaroju
Đoan Penjaroja je novi trener KK Partizan Mozzart Bet!⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 23. децембар 2025.
Penjaroja će sa crno-belima potpisati ugovor na godinu i po dana, odnosno do kraja sezone 2026/27.
Po svemu sudeći, Španac će debitovati na užarenoj klupi Partizana u petak, kada crno-beli dočekuju Makabi u Evroligi.
Penjaroja je bez posla otkako je dobio otkaz u Barseloni posle neuspešnog starta sezone. Španac, kome će ovo biti prvi angažman u karijeri van rođene države, naslediće na klupi Željka Obradovića. U međuvremenu je Mirko Ocokoljić vodio klub.
Penjaroja je osim Barselone u karijeri vodio i Baskoniju, Valensiju i Burgos.
Autor: S.M.