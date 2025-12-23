Đoan Penjaroja je novi trener Partizana

Košarkaški klub Partizan oglasio se u utorak i zvanično promovisao novog trenera Đoana Penjaroju

Đoan Penjaroja je novi trener KK Partizan Mozzart Bet!⚫️⚪️



Penjaroja će sa crno-belima potpisati ugovor na godinu i po dana, odnosno do kraja sezone 2026/27.

Po svemu sudeći, Španac će debitovati na užarenoj klupi Partizana u petak, kada crno-beli dočekuju Makabi u Evroligi.

Penjaroja je bez posla otkako je dobio otkaz u Barseloni posle neuspešnog starta sezone. Španac, kome će ovo biti prvi angažman u karijeri van rođene države, naslediće na klupi Željka Obradovića. U međuvremenu je Mirko Ocokoljić vodio klub.

Penjaroja je osim Barselone u karijeri vodio i Baskoniju, Valensiju i Burgos.

Autor: S.M.