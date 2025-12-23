Evroliga kaznila Partizan sa 66.000, a Crvenu zvezdu sa 28.000 evra

Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Partizan sa ukupno 66.000 evra, a Crvenu zvezdu sa 28.000 evra zbog incidenata navijača na utakmicama 15. i 16. kola Evrolige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Košarkaši Partizana su 12. decembra pobedili Crvenu zvezdu sa 79:76 u utakmici 15. kola Evrolige.

Partizan je kažnjen sa 59.000 evra zbog višestruke zloupotrebe laserskih uređaja, ubacivanja predmeta, paljenja baklji, skandiranja uvredljivih slogana i neadekvatne kontrole pristupa terenu, što je omogućilo neovlašćen ulazak tokom meča sa Crvenom zvezdom, a na osnovu članova 29.2. d), 29.2. e), 29.2. f), 29.2. g) i 29.2. h) Disciplinskog kodeksa Evrolige, saopšteno je iz Evrolige.

Košarkaši Partizana su 17. decembra u Beogradu poraženi od Virtusa (66:86) u utakmici 16. kola Evrolige.

Partizan je kažnjen sa 7.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren, a zbog čega je igra morala da bude prekinuta na oko jedan minut tokom utakmice sa Virtusom, a po članu 29.2.g) Disciplinskog kodeksa Evrolige, dodaje se u saopštenju.

Evroliga je navela da je kaznila i Crvenu zvezdu zbog incidenata navijača na duelu sa Partizanom u 15. kolu najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja.

Crvena zvezda je kažnjena sa 28.000 evra, kao i igranjem utakmice 19. kola bez prisustva gostujućih navijača Zvezde, zbog isticanja prevelike zastave koja je zaklanjala semafor, skandiranja uvredljivih slogana, kao i paljenja i bacanja baklji nakon utakmice, što je zahtevalo intervenciju obezbeđenja i vatrogasaca na utakmici sa Partizanom, a po članovima 29.1. g), 29.2. f) i 29.2. g) Disciplinskog kodeksa Evrolige, saopšteno je iz Evrolige.

Crvena zvezda će 2. januara gostovati Efesu u 19. kolu Evrolige.