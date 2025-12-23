SESTRA LEA MESIJA IMALA TEŠKU SAOBRAĆAJNU NESREĆU! HOROR VESTI UZDRMALE SVET! Zakucala se u zid, dobila višestruke prelome i opekotine! Ovo su svi detalji

Venčanje mora da se otkaže.

Marija Sol Mesi, sestra fudbalskog maga Lionela Mesija, doživela je ozbiljnu saobraćajnu nezgodu u Majamiju, zbog koje je prinuđena da otkaže venčanje. Kako javljaju argentinski mediji, povrede su bile takve da je svaka druga obaveza pala u drugi plan.

Prema dostupnim informacijama, Marija je izgubila kontrolu nad vozilom i udarila u zid, a posledice su višestruki prelomi i opekotine. Iako je situacija u prvi mah bila zabrinjavajuća, najvažnija vest je da više nije u životnoj opasnosti.

Ipak, povrede su dovoljno teške da venčanje, planirano za 3. januar u Rosariju, bude odloženo. Opekotine, kao i pomeranje pršljenova, zahtevaju dug i zahtevan proces lečenja, pa je Marija već započela rehabilitaciju, koja je sada njen apsolutni prioritet.

🚨🚨| BREAKING: Lionel Messi’s sister Maria was involved in a serious traffic ACCIDENT.



She lost control of her car after fainting and crashed into a wall.



She suffered fractures to her vertebrae, heel, and wrist, as well as burns that are hard to treat.



She has returned to… pic.twitter.com/ba5jKDrmHS — CentreGoals. (@centregoals) 23. децембар 2025.

Argentinski novinar i TV voditelj Anhel de Brito potvrdio je da je 32-godišnja Marija Sol Mesi prebrodila najkritičniji period i da joj život više nije ugrožen. Ipak, kako je istakao, pred njom je dug i zahtevan oporavak.

U emisiji „LAM“ na kanalu „America TV“, de Brito je, oslanjajući se na informacije koje je dobio putem poruka na mobilnom telefonu, otkrio je:

- Mesijeva sestra je dobro, van je opasnosti, ali proveravao sam detalje sa porodicom jer je trebalo da se uda u Rosariju u Argentini 3. januara. To će morati da se odloži. Zadobila je opekotine, a opekotine je veoma teško lečiti, kao i pomeranje pršljenova. Već je započela rehabilitaciju u Rosariju - rekao je i dodao:

- Pitao sam njenu majku, Seliju Kučitini, jer sam dobio neke informacije, i ona mi je potvrdila da je to istina, ali da je Marija Sol dobro. Ima dva slomljena pršljena, slomljenu petu i zglob. Venčanje će biti odloženo. Selija mi je rekla da se onesvestila i udarila u zid.

Autor: A.A.