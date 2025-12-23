Stanković odabrao prvo pojačanje: Postigao gol protiv Zvezde, a sada stiže na Marakanu

Džej Enem (22) će biti prvo pojačanje Crvene zvezde od povratka Dejana Stankovića u klub, a na Marakanu stiže iz OFK Beograda, prenose domaći mediji.

Samo 24 sata nakon što je Dejan Stanković zvanično promovisan u novog šefa stručnog štaba Crvene zvezde, uprava kluba povukla je prvi konkretan potez u zimskom prelaznom roku. Iako su prve najave sugerisale mirnu zimu, na vidiku je transfer koji će dodatno zaoštriti konkurenciju u ofanzivnoj liniji aktuelnog šampiona.

Prema saznanjima Sportala, prvo pojačanje Crvene zvezde od promene trenera biće holandski centarfor Džej Enem, koji na Marakanu stiže iz redova OFK Beograda.

Mladi Holanđanin je apsolutno otkrovenje jesenjeg dela sezone, a sa učinkom od 10 postignutih golova i jednom asistencijom, skrenuo je pažnju na sebe. Zanimljivo je da je jedan od tih pogodaka postigao upravo protiv svog budućeg kluba, u spektakularnom duelu u kojem je Zvezda savladala Romantičare sa 4:3.

Enem je ponikao u akademiji AZ Alkmara, ptoom je prošao kroz mlađe kategorije giganta Ajaksa, dok je seniorsko iskustvo sticao u italijanskoj Veneciji, Kipru i nižim ligama Italije.

OFK Beograd je letos napravio sjajan posao kupivši ga za 150.000 evra, a igrač je priliku koja mu je pružena iskoristio na najbolkji mogući način.

Autor: A.A.