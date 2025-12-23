UDALA SE VENUS VILIJAMS: Sestra Serena joj poklonila jahtu, a onda je haljinom na venčanu potpuno ponizila

Čuvena američka teniserka Venus Vilijams udala se minulog vikenda za svog izabranika Andreu Pretija.

Venčanje je održano na Floridi.

Venčanje posle godinu i po dana poznanstva

Venus i Andrea su se prvi put sreli 2024. godine na Nedelji mode u Milanu, gde su oboje slučajno stigli. Nakon revije, Andrea je prišao teniserki i tako su se upoznali. Nastavili su da se dopisuju, a ubrzo su se ponovo videli u Londonu.

"Posle naših sastanaka u Londonu, jednostavno sam znala da ću se udati za njega. Ljudi uvek kažu da jednostavno znaju, a ja sam jednostavno znala", rekla je Venus.

Verili su se 31. januara u Toskani, a prvo, doduše nezvanično venčanje, imali su 18. septembra u Italiji. Imali su želju da se venčaju u Italiji, ali pošto im je za papirologiju trebalo još osam meseci, venčanje je bilo nezvanično.

Zato su drugo venčanje održali u Palm Biču minulog vikenda.

Njihovo venčanje organizovala je istra osoba koja je organizovala venčanje Serene Vilijams 2017. godine. Ceo događaj je trajao punih šest dana, a sve je počelo u ponedeljak kada je uži krug zvanica isplovio na jahti koju je Serena poklonila sestri Venus.

Sedam dana zabave

Tokom narednih dana Venus i Andrea su organizovali žurke pored bazena u svojoj kući ili su ponovo išli na putovanja. U utorak je bilo održano devojačko veče, a u sredu su mladenci sa 35 najbližih rođaka večerali u poznatom restoranu u Majamiju.

Četvrtak je bio određen za sportske aktivnosti, pa su Venus, Andrea i zvanice igrali tenis, odbojku i još neke sportove.

U petak se par venčao pred matičarem. U tu svrhu za Venus je bilo sašiveno deset haljina, a ona je odabrala jednu.

Venus je u subotu tokom venčanja i žurke nakon toga promenila četiri haljine.

Serena u belom

Međutim, mnogi su zapazili da je Serena tokom venčanja bila takođe u beloj haljini, što je za mnoge bilo neprihvatljivo.

Razlog je jednostavan - mlada bi trebalo da bude jedina žena u belom kako je ostale ne bi zasenile. Tim pravilom se iskazuje poštovanje prema nevesti.

Ko je Andrea Preti?

Andrea Preti je osma godina mlađi od slavne Amerikanke. Rođen je u Danskoj, odrastao je u Italiji, bavio se modelingom, a onda okrenuo glumi i produkciji. Nakon studija glume na Akademiji Susan Batson u Njujorku, dobio je razne uloge na televiziji, filmu i u reklamama.

Gumio je u filmu "One More Day" koji je režirao, a potpisuje i scenario za ovo ostvarenje. Igrao je u italijanskoj televizijskoj seriji "A Professor". Glumio je u seriji "Temptation" i bio učesnik italijanskog rijaliti šoua "La Talp".

Ko je Venus Vilijams?

Venus Vilijams je starija sestra Serene Vilijams, jedne od najboljih teniserki svih vremena.

Venus je tokom karijere zauzimala prvo mesto na WTA listi i u singlu i u dublu. Ukupno je osvojila sedam grend slem trofeja u singlu, 14 u dublu i dva u mešovitom dublu.

Na Olimpijskim igrama je osvojila četiri zlatne i jednu srebrnu medalju.

Autor: A.A.