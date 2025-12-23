Novi poraz u Evroligi: Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Pariza, padaju na tabeli

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u gostima od Pariza rezultatom 102:92 (28:18, 23:28, 28:12, 23:34) u meču 18. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džered Batler sa 31 poenom.

Kodi Miler-Mekintajer je postigao 18 poena, Čima Moneke je zabeležio 17 poena i 10 skokova, a Nikola Kalinić je ubacio 10 poena.

U redovima Pariza istakao se Džastin Robinson sa 16 poena.

Nadir Hifi je ubacio 15 poena, Lamar Stivens 14, a Amat Mbaje 12 poena.

Domaća ekipa je bolje počela meč, vodila je na početku prve četvrtine, a zatim je Zvezda imala prednost 13:12. Pariz je potom napravio seriju 16:5 pa je posle 10 minuta igre vodio 28:18.

"Crveno-beli" su u drugoj deonici uspeli da smanje vođstvo Pariza, a na poluvremnu bilo je 51:46 za francusku ekipu.

Pariz je sredinom treće četvrtine vodio 59:55, a zatim je napravio seriju 20:3 i tako sa ubedljivom prednošću ušao u poslednju deonicu meča.

Francuski tim je u četvrtoj četvrtini zadržao prednost i tako došao do prve pobede u Evroligi posle šest uzastopnih poraza.

Zvezda se nalazi na devetom mestu sa 10 pobeda i osam poraza, dok je Pariz na 17. poziciji sa učinkom 6-12.

"Crveno-beli" će u sledećem kolu, 2. januara gostovati Efesu, a Pariz će 30. decembra igrati protiv Asvela.

Autor: Marija Radić