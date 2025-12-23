Prve reči Saše Obradovića posle poraza Zvezde u Parizu: Nismo bili na utakmici...

Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su poraženi na gostovanju ekipi Pariza u meču 18. kola Evrolige.

Posle meča, trener crveno-belih Saša Obradović je izneo prve utiske:

Pariz je zaslužio doa pobedi. Nismo bili u utakmici. Imali smo loše odluke. Zaslućili su da pobede i moramo da im čestitamo. Zaslužili su da pobede.

- Ne delim mišljenje da smo odigrali dobro prvo poluvreme. njihove kontre... Čak i kada smo postizali poene, trčanje u leđa, to je igra Pariza, ali mi to nismo branili, snismo dobro izrađivali njihove šuteve. Na kraju smo zbog toga izgubili.

Autor: Marija Radić