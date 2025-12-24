DENVER PROMAŠIO ŠUT ZA POBEDU! Jokić blistao, ali uzalud - Nagetsi pali posle drame! Srbin poslužio saigrača kao na tacni - lopta izašla iz obruča! (VIDEO)

U poslednjem napadu Jokić je sjajno uposlio Votsona, ali američki košarkaš u poslednjoj sekundi meča promašio je trojku za pobedu.

Košarkaši Denvera posle dramatične završnice meča doživeli su poraz na gostovanju od ekipe Dalasa 131:130.

Gostima iz Kolorada nije pomogla ni nova odlična partija Nikole Jokića, koji je zabeležio jedan impresivan dabl-dabl na ovom meču.

U izuzetno uzbudljivom meču, u kom je Denver dva puta uspevao da nadoknadi ogroman rezultatski zaostatak, pitanje pobednika rešeno je u poslednjim sekundama. Imali su Nagetsi napad za pobedu, Jokić je sjajno uposlio Pejtona Votsona, koji je bio potpuno sam u uglu terena, uputio je Amerikanac šut za tri poena uz zvuk sirene, ali lopta je izašla iz obruča i Dalas je na kraju ipak slavio.

Nikola Jokić utakmicu je završio sa 29 poena, sedam skokova i 14 asistencija. Imao je 12/22 iz igre, a ubacio je čak pet trojki iz 10 pokušaja. Zanimljivo, Somborac nije izveo nijedno slobodno bacanje na ovom meču.

Sjajnu partiju prikazao je i Džamal Marej, koji je bio najefikasniji u Denveru sa 31 poenom. Uz to, Kanađanin je upisao i sedam skokova i čak 14 asistencija.

U pobedničkom timu blistao je mladi Kuper Fleg. Prvi pik na ovogodišnjem NBA draftu bio je nadomak jednog impresivnog tripl-dabl učinka, utakmicu je završio sa 33 poena, devet skokova i devet asistencija.

Odličan na ovom meču bio je i iskusni centar Entoni Dejvis, koji je u trijumfu svog tima zabeležio 31 poen uz devet skokova i četiri asistencije.

