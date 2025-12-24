AKTUELNO

Košarka

DENVER PROMAŠIO ŠUT ZA POBEDU! Jokić blistao, ali uzalud - Nagetsi pali posle drame! Srbin poslužio saigrača kao na tacni - lopta izašla iz obruča! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Abbie Parr ||

U poslednjem napadu Jokić je sjajno uposlio Votsona, ali američki košarkaš u poslednjoj sekundi meča promašio je trojku za pobedu.

Košarkaši Denvera posle dramatične završnice meča doživeli su poraz na gostovanju od ekipe Dalasa 131:130.

Gostima iz Kolorada nije pomogla ni nova odlična partija Nikole Jokića, koji je zabeležio jedan impresivan dabl-dabl na ovom meču.

U izuzetno uzbudljivom meču, u kom je Denver dva puta uspevao da nadoknadi ogroman rezultatski zaostatak, pitanje pobednika rešeno je u poslednjim sekundama. Imali su Nagetsi napad za pobedu, Jokić je sjajno uposlio Pejtona Votsona, koji je bio potpuno sam u uglu terena, uputio je Amerikanac šut za tri poena uz zvuk sirene, ali lopta je izašla iz obruča i Dalas je na kraju ipak slavio.


Nikola Jokić utakmicu je završio sa 29 poena, sedam skokova i 14 asistencija. Imao je 12/22 iz igre, a ubacio je čak pet trojki iz 10 pokušaja. Zanimljivo, Somborac nije izveo nijedno slobodno bacanje na ovom meču.

Sjajnu partiju prikazao je i Džamal Marej, koji je bio najefikasniji u Denveru sa 31 poenom. Uz to, Kanađanin je upisao i sedam skokova i čak 14 asistencija.

U pobedničkom timu blistao je mladi Kuper Fleg. Prvi pik na ovogodišnjem NBA draftu bio je nadomak jednog impresivnog tripl-dabl učinka, utakmicu je završio sa 33 poena, devet skokova i devet asistencija.

Odličan na ovom meču bio je i iskusni centar Entoni Dejvis, koji je u trijumfu svog tima zabeležio 31 poen uz devet skokova i četiri asistencije.

Autor: D.Bošković

#Denver

#Drama

#Obruč

#Pobeda

#Srbin

#nagetsi

#uzalud

#šut

POVEZANE VESTI

Košarka

NE POMAŽE NI MONSTRUOZNI NIKOLA JOKIĆ! Klipersi SRUŠILI Denver posle velike DRAME, Srbin promašio šut za pobedu! (VIDEO)

Košarka

JOKIĆ SE POKAJAO PRED NOVINARIMA! Srbin otvorio dušu posle poraza Denvera: Možda je trebalo...

Košarka

NE MOŽE NI NIKOLA JOKIĆ SVE SAM! Srbin ponovo blistao na terenu, ali uzalud - Denver je dobio ozbiljan šamar!

Košarka

Fantastični Jokić spasao Denver: Tim bio u problemu, Srbin za četiri minuta rešio meč

Košarka

DENVER DOVODI JOŠ JEDNO POJAČANJE: Nikola Jokić dobija novog saigrača

Košarka

JOKIĆ SPEKTAKULARNOM TROJKOM ODLUČIO POBEDNIKA! Primio loptu na OSAM SEKUNDI pre kraja, napravio dribling i 'TRAS'! (VIDEO)