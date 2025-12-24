Venus Vilijams se udala u najkraćoj mogućoj suknji: Teniserka izgovorila da 9 godina mlađem glumcu u neverovatnim kreacijama

Venus Vilijams i Andrea Preti venčali su se po drugi put na Floridi. Luksuzna ceremonija, smele venčanice i emotivni zaveti oduševili su javnost.

Legendarna teniserka Venus Vilijams (45) i njen partner, italijanski glumac Andrea Preti, izgovorili su sudbonosno „da“ po drugi put, ovoga puta na luksuznoj ceremoniji održanoj na Floridi.

Iako su se već venčali u Italiji u septembru, par je odlučio da organizuje još jedno slavlje zbog administrativnih prepreka – jer bi potvrda italijanskog braka mogla da potraje i do osam meseci. Drugom ceremonijom u SAD taj problem je u potpunosti izbegnut.



Venus je vest o venčanju podelila i sa javnošću putem Instagrama, gde je objavila niz fotografija sa ceremonije.

– Pogodite šta sam radila ovog vikenda? Da, tačno! Venčali smo se! Bio je to san i još uvek jeste – napisala je slavna teniserka.

Na dan venčanja, mladenci su razmenili bračne zavete na engleskom i italijanskom jeziku, a slavlje je potrajalo do ranih jutarnjih sati.

– Bio je to najsrećniji, najlepši i najnežniji dan u mom životu – rekla je Venus.

Andrea nije krio emocije:



– Kada sam ugledao Veneru, bila je prelepa, kao boginja. Plakao sam od sreće.

Prelepe venčanice

Za svoje venčanje na Floridi, Venus je izabralamini kreaciju po meri od Žorža Hobeike koja je savršeno uhvatila „eteričnu, ali smelu“ estetiku koju je zamislila.

Haljina na drugom večanju je, nasuprot tome, bila majstorska klasa, sa strukturiranim gornjim delom u stilu korseta sa definisanim izrezom u obliku srca i nežnim bretelama u obliku špageta, kao i zamršenim, teškim ornamentalnim belim vezom i aplikacijama od čipke prekrivenim poluprozirnim, telesnim gornjim delom.

Uskog kroja koji se na kolenima prelivao u oštar, čvrsti beli svileni šlep, pružajući čist završetak teksturiranoj čipki iznad, Venusina venčanica je dolazila sa prozirnim velom od tila koji se protezao daleko izvan šlepa, upotpunjen jednostavnim dijamantskim ogrlicama i odgovarajućim crvicama.

Autor: D.Bošković