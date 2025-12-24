Selektor vaterpolista Srbije Uroš Stevanović skratio spisak kandidata za Evropsko prvenstvo

Selektor Srbije Uroš Stevanović skratio je spisak kandidata za Evropsko prvenstvo u Beogradu za četiri imena, pa će na treći deo priprema u Atinu putovati 19 vaterpolista.

Reprezentativni kandidati su u Kranju završili i drugu fazu priprema za Evropsko prvenstvo u Beogradu (10-25. januar).

U odnosu na prvobitni spisak od 23 igrača, nastavak u Atini (26-29. decembar) će biti sa četvoricom manje.

U radu više neće učestvovati golmani Radosav Virijević i Mihajlo Gošić, kao ni igrači Dušan Trtović i Vuk Milojević.

Selektor Stevanović u Atinu vodi 19 igrača. To su: golmani Radoslav Filipović, Vladimir Mišović i Milan Glušac; centri Nikola Murišić, Nemanja Vico, Đorđe Lazić; bekovi Sava Randjelović, Nikola Jakšić, Radomir Drašović, Petar Jakšić, Luka Pljevančić; spoljni igrači Miloš Ćuk, Strahinja Rašović, Nikola Lukić, Vasilije Martinović, Nikola Dedović, Dušan Mandić, Viktor Rašović, i Luka Gladović.

"Ovo je za igrače najteži deo priprema. Bilo je kao i uvek kad je rad na kondiciji u pitanju i sve je proteklo kako treba" rekao je iskusni Miloš Ćuk.

Reprezentacija se 26. decembra seli u Atinu. Tri dana će se trenirati sa reprezentacijom Grčke, a 28. decembra će biti odigrana zvanična prijateljska utakmica.

Odmah posle Nove godine reprezentacija odlazi u Trebinje. Biće učesnik turnira na kojem će još učestvovati i Grčka, Italija, Mađarska, Francuska i Španija. To će "delfinima" biti poslednja provera pred EP.