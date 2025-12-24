Luka Ćeramilac najbolji teniser Evrope u kategoriji do 16 godina

Luka Ćeramilac je imenovan za najboljeg tenisera Evrope u kategoriji do 16 godina u izboru Evropske teniske federacije (Tenis Evropa).

Ćeramilac, teniser subotičkog Spartaka, novi je laureat iz Srbije pošto je pre dve godine u istom uzrastu najbolja bila Lana Virc, njegova klupska saigračica.

"Bila je to konstantna godina na turniru za Ćeramilaca, koji je igrao u dva finala u singlu, a osvojio je Sofija Kup u Bugarskoj. Plasman u osminu finala na Evropskom juniorskom prvenstvu, plasman u polufinale turnira u super kategoriji u Rimu, kao i bronzana medalja na Junior Mastersu pomogli su Srbinu da bude najbolji", stoji u objavi na sajtu "Tenis Evropa".

Igrači godine: Do 14 godina: Elizabeta Anikina (Estonija) i Rafael Pagonis (Grčka); Do 16 Godina: Marija Popo (Rumunija) i Luka Ćeramilac (Srbija); Dubl godine: Luis Kalin i Lukas Arijel Erera Sančez (Nemačka); Reprezentacija godine: Češka, devojčice do 12 godina (Nikol Kurilova, Tereza Vihodilova, Sara Špačkova, Vanesa Balej, selektor Petr Otradovski); Igračica godine van Evrope: Ajaka Ivasa (Japan); Igrač godine van Evrope: Ahmadi Mahanov (Kazahstan).