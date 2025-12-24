Nadal komentarisao prekid saradnje Alkaraza i Ferera: Morao je da odgovori u roku od 48 sati...

Toni Nadal prokomentarisao je prekid saradnje između Karlosa Alkaraza i Huana Karlosa Ferera.

"Smatram da se ništa ne radi bez Karlosovog odobrenja, naravno", rekao je Nadal u razgovoru za "Clay tennis" i tako jasno stavio do znanja da veruje da je mladi Španac imao poslednju reč u celoj situaciji.

"Rečeno mi je da su mu ponudili ugovor i da je morao da odgovori u roku od 48 sati. Posle sedam godina saradnje, pomalo je čudno biti primoran na tako brze odluke", naglasio je Nadal.

On je potom ukazao na specifičan odnos koji postoji između tenisera i trenera.

"U većini sportova treneri, zbog iskustva i godina, donose odluke. U tenisu trener prati igrača gde god on želi. To je teško. Dođe trenutak kada je vrlo komplikovano pronaći ravnotežu".

Prema njegovom mišljenju, promena dinamike bila je neminovna kako je Alkaraz sazrevao i prerastao u jednu od najvećih zvezda svetskog sporta.

"Kada su Huan Karlos i Alkaraz počeli, jedan je imao 15 godina, a drugi je bio bivši broj jedan sveta. Alkaraz je tada morao da bude zahvalan što ga trenira takav čovek. Kako godine prolaze i Karlos postaje svetska figura, pretpostavljam da porodica želi veću kontrolu nad onim što se dešava. Ranije je Huan Karlos odlučivao i na terenu i van njega, ali kasnije su roditelji, porodica, sam Alkaraz i svi oko njega želeli da se uključe - jer je ulog ogroman."

Ipak, Toni Nadal naglašava da u celoj priči ne vidi ništa neobično niti sporno – veruje da je odluka doneta u interesu samog igrača.

"Ne mislim da to nije Alkarazova odluka. Normalno je da on ponudi svoje mišljenje – on je igrač. U njegovoj glavi, iznad svega, tenis mora da funkcioniše. Huan Karlos je uradio izuzetno dobar posao na terenu. Mislim da će sve ostati isto – temelji su veoma dobro postavljeni", zaključio je Nadal.

Autor: Marija Radić