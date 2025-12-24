Kup Srbije: Odbojkašice Uba srušile Železničar i plasirale se u finale

Ub posle dramatičnog meča savladao Železničar i obezbedio mesto u finalu Kupa Srbije.

Odbojkašice Uba plasirale su se u finale Kupa Srbije, pošto su na svom terenu u revanšu polufinala pobedile Železničar iz Lajkovca sa 3:2 u setovima (21:25, 23:25, 25:23, 25:23, 15:8).

Ub su predvodile Bojana Ćelić sa 24 poena i Ana Mihajlović sa 20 poena, dok je Ana Mitrović dodala 18 poena. U ekipi iz Lajkovca najefikasnije su bile Emileta Račeva sa 22 poena i Milena Koprivica sa 21 poenom.

U prvoj utakmici, odigranoj 10. decembra u Lajkovcu, Ub je slavio sa 3:0 (25:19, 25:22, 25:22), pa je ukupnim rezultatom obezbedio plasman u finale.

U drugom polufinalu sastaju se TENT i Crvena zvezda. Revanš meč zakazan je za četvrtak od 18 časova u Obrenovcu. U prvom susretu pobedu je odnela Crvena zvezda rezultatom 3:2 (30:28, 25:22, 15:25, 14:25, 15:9).

Autor: Dalibor Stankov