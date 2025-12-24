DA LI JE OVO REALNO?! Svet u šoku zbog Ronalda, oglasio se i Mask: Pogledajte fotografiju koju je lajkovalo skoro 20 miliona ljudi (FOTO)

Kristijano Ronaldo ne prestaje da šokira i u 40. godini života!

Jedan od najboljih fudbalera sveta je proteklih dana zapalio društvene mreže objavom fotografije nakon saune na kojoj pokazuje savršeno isklesano telo i mišiće koji kao da pripadaju 20-ogodišnjaku!

Fanovi, ali i poznati su poludeli zbog ove fotke kapitena portugalske reprezentacije. Elon Mask je ostavio komentar "Izgleda da treba da vežbam", dok su drugi bili u šoku zbog njegove nepobedive forme.

Dok većina sportista pada s godinama, Ronaldo je dokazao da mu godine ne mogu ništa - telo mu je i savršeno mišićavo i spremno za velike mečeve, baš kao na njegovoj viralnoj slici nakon saune.

Možda je tajna u disciplini, možda u genima...ali činjenica CR7 još uvek izgleda kao da vreme NE POSTOJI!

Autor: Marija Radić