Sara Ćirković predvodi tim Srbije u Zvorniku, tu su i Natalija, Kristina i Anastasija

Bokserski profi spektakl "Kraljice ringa" održaće se u subotu uveče od 19 sati u Zvorniku, a glavni meč biće duel Sare Ćirković i Sajde Moskiero iz Paname.

U ring će i Natalija Šadrina, Kristina Kaluhova i Anastasija Bošković.

- Godinu završavamo na najlepši mogući način, sa jednim prelepim bokserskim spektaklom, a ono što taj spektakl dodatno krasi, jeste činjenica da u ringu 27. decembra, nećemo gledati nijednog muškarca, već čelične dame srpskog boksa, gde će publika moći da gleda Saru Ćirković u svom rodnom gradu, kao i Nataliju Šadrinu, Kristinu Koluhovu i Anastasiju Bošković - istakao je na konferenciji za medije predsednik Bokserskog saveza Srbije (BSS) Nenad Borovčanin.

Iz ličnog iskustva mogu da vam kažem kako izgledaju priredbe u Zvorniku. Pre 20 godina sam boksovao u toj hali. Takva atmosfera mora da se doživi i verujem da će u dvorani biti pravi spektakl. Nadam se pobedi naših devojaka i napretku na rang listi, poručio je Borovčanin.



Selektor ženske reprezetacije Srbije Mirko Ždralo istakao je da je ponosan na rezultate koje postižu devojke.

- Kruna rada trebalo bi da nam bude učešće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine i osvajanje medalje. Sara nosi kačket sa oznakama Los Anđelesa i to govori koliko smo u fokusu i posvećeni da ostvarimo rezultatske ciljeve - rekao je Ždralo.

Sara Ćirković naglasila je da joj je drago što će treći meč u profi karijeri boksovati u gradu gde je rođena i trenira.

- Svaki ulazak u ring donosi odgovornost i neko novo dokazivanje. Što se tiče protivnice, ona je iz Paname. Reč je o iskusnoj bokserski, pa očekujem zahtevan i težak meč. Spremna sam na sve izazove u ringu. Pripreme su bile jako intenzivne i zahtevne. Mentalno i fizički sam na dobrom nivou, što je u ovom trenutku najvažnije. Očekujem spektakl u Zvorniku, pa ovom prilikom pozovem navijače da dođu i da nas podrže - poručila je Ćirković.

Autor: D.Bošković