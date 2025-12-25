SPREMITE SE ZA NAJLUĐI BOŽIĆNI MARATON! 13 sati košarke bez prestanka: Jokić i Edvards spuštaju zavesu na praznični specijal!

Tradicionalno na katolički Božić u ljubitelji NBA lige uživaće u sjajnom košarkaškom maratonu...

Danas od 18 časova, pa sve do petka rano ujutru, istinski zaljubljenici u košarku imaće priliku da isprate pet sjajnih derbija u najjačoj ligi na svetu.

Utakmice se ne preklapaju, a spektakularan program startuje u 18 časova po našem vremenu, što znači da će u sjajnoj košarci uživati i oni koji nisu noćne ptice.

NBA liga je vodila računa da ljubitelji košarke u 13-časovnom spektaklu uživaju u potezima najvećih zvezda današnjice - Nikole Jokića, Luke Dončića, Stefa Karija, Lebrona Džejmsa, Šeja Gildžesa-Aleksandera, Kevina Durenta, Entonija Edvardsa, Vktora Vembanjame…

Poslastica dana za ljubitelje igre pod obručima u našoj zemlji svakako je susret između Denver Nagetsa i Minesote Timbervulvs.

Navijači iz Srbije ove godine nisu imali sreće sa rasporedom, moraće da navijaju budilnike kako bi uživali u majstorijama Nikole Jokića, pošto će njegov okršaj sa Edvardsom i ekipom spustiti zavesu na praznični NBA specijal. Taj meč na programu je od 04.30.

Kompletan raspored mečeva:

Njujork - Klivlend (18.00)

Oklahoma - San Antonio (20.30)

Golden Stejt - Dalas (23.00)

Lejkersi - Hjuston (02.00)

Denver - Minesota (04.30)

Autor: D.Bošković