ANA I ŠVAJNI OBJAVILI IDENTIČNE SLIKE! Evo šta rade Ivanovićeva i njen bivši suprug na katolički Božić... (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Instagram.com ||

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, kao da se takmiče u objavama na društvenim mrežama.

Bivša srpska teniserka je na katoličko Badnje veče raznežila pratioce objavivši fotografiju pored raskošno okićene jelke, ali je praznična čestitka brzo pala u drugi plan jer je Ana sve oduševila izgledom. Na fotografiji je zablistala u elegantnoj crnoj haljini od šljokica sa otvorenim leđima, ostavljajući bez daha fanove koji su u komentarima nizali komplimente na njen račun.

Baš u isto vreme, njen sada već bivši suprug Bastijan Švajnštajger objavio je fotografiju sa svojom jelkom, ali bez glamura i zajedničkih trenutaka.

Dve jelke, dve odvojene objave i tiha poruka da su praznike dočekali svako na svojoj strani.

Inače nije ovo prvi put da bivši bračni par u istom trenutku objavluje fotografije na Instagramu, kao da vode javni rat jedno protiv drugog.

Autor: D.Bošković

