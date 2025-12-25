'Kada je jednom vidiš, druže moj, nećeš je nikada više zaboraviti' Srpske boks šampionke u Zvorniku u profi noći 'Kraljice ringa' (FOTO)

Jedinstvena i nepredividiva, simbol lepote i neponovljivosti, reka Drina. Tik uz nju, žilu kucavicu grada Zvornika, veličanstvenu i grandioznu, ući će u ring srpske boks šampionke i dati sve od sebe da i za njih važi izreka kao i za reku pored koje će se predstaviti u boks profi noći pod imenom "Queens of the Ring" (Kraljice ringa), a to je: "Kada je jednom vidiš, druže moj, nećeš je nikada više zaboraviti".

Dva dana nas deli do šestog profi događaja "Balkan boxinga" koji će ovaj put biti poseban i po tome što će 27. decembra 2025. u gradskoj hali sportova u Zvorniku sa početkom od 19:00 časova u ring ući samo predstavnice lepše polovine plemenite veštine.

Srpsku armadu predvodi najtrofejnija naša reprezentativka Sara Ćirković. U meču večeri bantam kategorije (do 53,524 kg), ugovorenom u šest rundi, Sara Ćirković (2-0), IBA Pro svetska šampionka, aktuelna seniorska i mlađeseniorska prvakinja Evrope u olimpijskom stilu boksa, u svojoj trećoj profi borbi, boksovaće protiv Sajde Milice Moskero Kueste (10-6-1, 7 KO) iz Paname.

Prethodnica Sari biće njene boks sestre, koje zajedno sa Ćirkovićevom brane grb Srbije širom sveta: Natalija Šadrina i Kristina Kuluhova u Lightweight (135 lbs, 61.2 kg, 9 st 9 lbs) kategoriji i Anastasija Bošković Welterweight (147 lbs, 66.7 kg, 10½ st).

Prva će u ring izaći Kuluhova i odmeriti snage sa ruskinjom Julijom Kutsenkom, sledi okršaj Šadrine i ruskinje Gulnare Karimzhanove i pre glave borbe večeri Boškovićeva će rukavice ukrstiti sa predstavnicom BiH Dajanom Raković.

Ljubitelji plemenite veštine imaće priliku da isprate ceo spektakl u direktnom prenosu na kanalu TV Arena Fight.

U službenim prostorijama kompanije Arena Channels Group povodom predstojeće profi boks noći u Zvorniku pred predstavnike sedme sile izašli su i govorili najtrofejnija srpska boks šampionka Sara Ćirković, direktor Arena Channels Group Nebojša Žugić, predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, Adnan Bajramović, predsednik Nadzornog odbora BSS i selektor svih ženskih reprezentacija Srbije Mirko Ždralo.

“Pre svega moram da kažem da mi je drago što ću treći profesionalni meč imati u Zvorniku - gradu u kojem sam rođena i u kome treniram. A, to ima posebno značenje za mene i uvek volim da boksujem pred svojom publikom. Svaki ulazak u ring donosi odgovornost i neko novo dokazivanje. Što se tiče protivnice, ona je iz Paname. Reč je o iskusnoj bokserski, pa očekujem zahtevan i težak meč. Spremna sam na sve izazove u ringu. Pripreme su bile jako intenzivne i zahtevne. Mentalno i fizički sam na dobrom nivou, što je u ovom trenutku najvažnije. Očekujem spektakl u Zvorniku, pa ovom prilikom pozovem navijače da dođu i da nas podrže" – rekla je Ćirkovićeva.

Direktor Arena Channels Group Nebojša Žugić istakao je sjajnu višegodišnju saradnju sa Bokserskim savezom Srbije.

“Drago mi je prvenstveno što će Sara imati priliku da se bori pred svojom publikom u Zvorniku, gde će sigurno imati ogromnu podršku sa tribina i verujem da će to biti veliki spektakl, koji će, naravno, biti ispraćen u produkciji naše kuće. Gajimo lepu saradnju sa Bokserskim savezom Srbije, koja traje već sedmu godinu. Moram da podsetim gde smo bili tada, a gde smo danas i na kakvim je aparatima bio tada srpski boks, u poređenju sa ovim vremenom. Nedavno sam prisustvovao otvaranju bokserskog centra u Loznici i bio sam fasciniran kako to izgleda. Nadam se da ćemo nastaviti da radimo takve projekte širom zemlje. TV Arena sport će uvek biti tu da pruži podršku Bokserskom savezu Srbije, kao i našim bokserima”.

Selektor svih ženskih boks selekcija Srbije Mirko Ždalo istakao je da su ostvareni rezultati naših devojaka u ringu plod odlične saradnje i adekvatne podrške Bokserskog saveza Srbije.

“Kao selektor ženske reprezetacije Srbije, ponosan sam na rezultate koje postižu naše devojke. Kruna rada trebalo bi da nam bude učešće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine i osvajanje medalje. Sara nosi kačket sa oznakama Los Anđelesa, i to govori koliko smo u fokusu i posvećeni da ostvarimo rezultatske ciljeve”.

Predsednik Nadzornog odbora BSS Adnan Bajramović pohvalio je rad selektora Ždrale.

“Bliži se kraj jedne lepe i interesantne godine. Svima želim da je završimo na najbolji mogući način. Nadam se da ćemo u Zvorniku doživeti pravi praznik. Imamo veoma dobar tim u Savezu, na koji bi nam pozavideli ostali sportski sektori. Organizovali smo ozbiljna takmičenja tokom godine. Bili smo dobri domaćini, postigli dobre rezultate i imamo čime da se ponosimo. Velike zasluge za to idu u selektoru Mirku Ždralu, koji je podigao ženski sport na neku novu lestvicu i siguran sam da će se još čuti o našim devojkama u svetu".

Pre dve decenije u istoj hali u Zvorniku u kojoj ćemo sada gledati na delu naše boks dive, pobedu je zabeležio neporaženi srpski bokser na profi sceni, WBC Evropski šampion, sada predsednik BSS Nenad Borovčanin.

“Iz ličnog iskustva mogu da vam kažem kako izgledaju boks manifestacije u Zvorniku. Pre 20 godina sam boksovao u toj hali. Takva atmosfera mora da se doživi i verujem da će u dvorani biti pravi spektakl. Nadam se pobedi naših devojaka i napretku na rang listi. Ovom prilikom moram da istaknem da imamo sjajno partnerstvo sa kompanijom Arena Channels Group na čijem čelu je gospodin Nebojša Žugić, naš brat i prijatelj svih boksera, ne samo zbog medijske podrške, već i svake druge. Boks je 'bio na aparatima' u Srbiji, ali smo udruženim snagama izvršili tu 'reanimaciju' - Bokserski savez, Adnan, ja, naši saradnici, treneri, bokseri i bokserke. Naravno, Ministarstvo sporta i predsednik Aleksandar Vučić, koji nam je na startu dao inicijalnu podršku, koja je vremenom postajala sve jača i jača. Nama, sa druge strane, ostaje da radimo i uzvratimo našem narodu i državi. Godinu završavamo na najlepši mogući način, sa jednim prelepim bokserskim spektaklom, a ono što taj spektakl dodatno krasi, jeste činjenica da u ringu 27. decembra, nećemo gledati nijednog muškarca, već čelične dame srpskog boksa, gde će publika moći da gleda Saru Ćirković u svom rodnom gradu, kao i Nataliju Šadrinu, Kristinu Koluhovu i Anastasiju Bošković” – zaključio je Borovčanin.



Autor: Jovana Nerić