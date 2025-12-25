AKTUELNO

TERZIĆ UVEREN U ZVEZDIN ŠAMPIONSKI NASLOV: Ne dovodi se u pitanje titula i to sa velikom bodovnom razlikom

Završila je Crvena zvezda kao drugoplasirana u Superligi Srbije bod iza Partizana, dok je u Evropi sa 10 bodova gotovo obezbedila evropsko proleće. sa Marakane je otišao Vladan Milojević, a na mesto trenera stigao je Dejan Stanković.

Bez obzira na minimalni zaostatak, kao i slabije partije tokom jeseni, generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić je uveren da će Crvena zvezda osvojiti i devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije.

- Treba da vidimo da li su ova kašljucanja rezultat premora i zamora ili smo potcenili ligu, ne postoji treći razlog. Zvezda je kvalitetnija, ne dovodi se u pitanje osvajanje šampionske titule sa velikom bodovnom razlikom. Zvezda ima formiran tim, utakmicama u Evropi je pokazala da ima kvalitetan tim. Dupla kruna je imperativ, Evropa što dalje - bile su reči Zvezdana Terzića na gostovanju u jutarnjem programu na RTS.

Crvena zvezda u pripreme za novu sezonu kreće 3. januara, prvo će biti obavljena prozivka na Marakani, dok će se samo dan kasnije krenuti put Antalije.

