OTKRIVENO! Evo zbog čega je Vladan Milojević otišao iz Crvene zvezde

Isto kao i 2019. godine stručnjaka iz Aranđelovca naslediće legenda tima sa Marakane, samo što je ovog puta ekipa u zaostatku za liderom Partizanom u Superligi Srbije, a ne u prednosti kao pre šest godina.

Milojević više nije mogao psihički, što je otkrio generalni direktor giganta iz Ljutice Bogdana. Naime, Zvezdan Tertić je priznao da je Vladan više puta upravi nudio svoju ostavku, jer je verovao da ekipa ne reaguje na njegove komande.

- Vladan nije video reakciju u ekipi, video je ravnu liniju. Razumem ga, bio je iscrpljen, osetio je da nema šta više da pruži igračima. Ne treba praviti famu oko njegovog odlaska. Vujadin Boškov je rekao "Postoje samo treneri koji su već smenjeni ili će biti smenjeni" - objasnio je Terzić.

Ističe da će dolazak nekadašnjeg kapitena reprezentacije Srbije i fudbalera Crvene zvezde doneti preko potrebnu energiju igračima i motivisati ih za nastavak prolećnog dela sezone. Takođe, za razliku od pomenute 2019, čuveni Deki sada važi za iskusnog trenera, pošto je već radio sa Sampdorijom, Ferencvarošem i Spartakom i Moskve.

- Stanković sada donosi veliku energiju. Dolazi šest godina stariji, sa iskustvom stečenim u Sampdoriji, Ferencvarošu i Spartaku. To je velika škola. Kroz ove razgovore u poslednjih 15 ili 20 dana video sam da je to jedan novi, staloženiji, smireniji I stabilniji Dejan Stanković. Pokazao je da je pre svega sazreo kao čovek. Ubeđen sam da će Stanković doneti mnogo dobrih stvari doneti. Svi igrači će biti 30 odsto bolji - uveren je Terzić.



Autor: Jovana Nerić