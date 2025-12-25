AKTUELNO

FSS URUČIO ZLATNE LOPTE: Najbolji su Milenković i Filipović, Stojkanović...

Izvor: Novosti

Defanzivac Notingem Foresta Nikola Milenković dobio je danas priznanje "Zlatna lopta" za najboljeg fudbalera Srbije u 2025. godini.

Na svečanosti u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, u konkurenciji fudbalerki za najbolju je proglašena Lidija Filipović (Spartak Moskva), a najbolji trener je selektorka Srbije Lidija Stojkanović.


Za najperspektivnijeg trenera izabran je strateg Železničara Radomir Koković, dok su najperspektivniji fudbaleri Vasilije Kostov i Aleksandra Gajić.

Selektor Veljko Paunović uručio je Kostovu prvi "Kodeks reprezentativca", koji je danas presstavljen, a buru emocija i dug aplauz usledio je nakon podsećanja na istorijski uspeh iz 2015. godine kada je mlada selekcija postala šampion sveta na Novom Zelandu.

Posebno priznanje dodeljeno je treneru OFK Beograda Simu Kruniću, koji u kontinuitetu vodi "romantičare" od treće lige do Superlige.

Zlatna lopta dodeljuje se od 2005. godine, a rekorderi sa po tri priznanja su Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović, dok su po dva puta laureati bili Nemanja Vidić, Dejan Stanković, Branislav Ivanović i Nemanja Matić.

Rekorder među trenerima je Dragan Stojković Piksi sa četiri priznanja, dok je Vladan Milojević tri puta bio najbolji.

