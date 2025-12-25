AKTUELNO

Košarka

PARTIZAN PREDSTAVIO NOVOG TRENERA Penjaroja: Zbog Željka je moja odgovornost još veća

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Darko Vojinović ||

Košarkaški klub Partizan zvanično je u četvrtak predstavio novog trenera Đoana Penjaroju.

- Veoma sam srećan i uzbuđen što sam došao u ovako veliki klub kakav je Partizan. Znam da je ovu ekipu trenirao jedan od najboljih trenera u Evropi u poslednjih 25 godina i da on nije bio samo trener u ovom gradu. Imam veliko poštovanje za njega. Zbog toga je odgovornost za nekog ko je došao na mesto trenera još veća - rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

Penjaroja je na klupi nasledio Željka Obradovića, a sa čelnicima kluba je potpisao ugovor do juna 2027. godine. Asistent će mu biti Uroš Dragićević.

Obradović je Partizan napustio pre mesec dana, a Penjaroja je objasnio zašto nije ranije došao na klupu crno-belih.

- Pregovori između mene i Partizana su počeli pre tri nedelje. Zahvalan sam predsedniku Ostoji Mijailoviću na prilici. Nije bilo problema u pregovorima sa Partizanom, već je bilo poteškoća u okončanju saradnje sa Barselonom - dodao je Penjaroja.

Novi šef struke će na klupi crno-belih debitovati u petak, u meču 18. kola Evrolige u kom će Partizan od 18 časova ugostiti Makabi.

- Makabi je ekipa koja u odličnoj seriji od četiri pobede u nizu. Upoznat sam sa situacijom u klubu i šta može da nas očekuje na tribinama. Ono o čemu vodimo računa smo mi, koncentrišemo se na nas same, da poboljšamo našu igru, da budemo agresivniji na terenu. Znajući celu situaciju u poslednjih mesec dana, igrači se trude da sve to poprave – naveo je Penjaroja i dodao da su igrači svesni šta moraju da promene i poprave da bi povratili poštovanje navijača.

Autor: Jovana Nerić

#KK Partizan

#Košarka

#Trener

#Đoan Penjaroja

POVEZANE VESTI

Košarka

Đoan Penjaroja je novi trener Partizana

Košarka

CRNO-BELE DAME BLISTAJU NA FOTKAMA: KŽK Partizan predstavio kalendar za 2025, a ovo su poruke novog predsednika kluba Stevice Kujundžića sedmostrukim

Fudbal

PARTIZAN PREDSTAVIO NOVE DRESOVE: Ovako izgleda oprema crno-belih za sezonu 2024/25

Košarka

PARTIZAN OBJAVIO CENE SEZONSKIH ULAZNICA: Evo koliko će para grobari morati da odvoje da gledaju novi tim Željka Obradovića

Fudbal

CRVENA ZVEZDA PREDSTAVILA NOVOG TRENERA! DEJAN STANKOVIĆ OTVORIO DUŠU! Zahvaljivao se Milojeviću, otkrio kakvi su planovi, pa emotivnim rečima o Mihi

Fudbal

IBRAHIMOVIĆ PREDSTAVIO NOVOG TRENERA MILANA: Ima karakter pobednika, veoma je direktan