PARTIZAN PREDSTAVIO NOVOG TRENERA Penjaroja: Zbog Željka je moja odgovornost još veća

Košarkaški klub Partizan zvanično je u četvrtak predstavio novog trenera Đoana Penjaroju.

- Veoma sam srećan i uzbuđen što sam došao u ovako veliki klub kakav je Partizan. Znam da je ovu ekipu trenirao jedan od najboljih trenera u Evropi u poslednjih 25 godina i da on nije bio samo trener u ovom gradu. Imam veliko poštovanje za njega. Zbog toga je odgovornost za nekog ko je došao na mesto trenera još veća - rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

Penjaroja je na klupi nasledio Željka Obradovića, a sa čelnicima kluba je potpisao ugovor do juna 2027. godine. Asistent će mu biti Uroš Dragićević.

Obradović je Partizan napustio pre mesec dana, a Penjaroja je objasnio zašto nije ranije došao na klupu crno-belih.

- Pregovori između mene i Partizana su počeli pre tri nedelje. Zahvalan sam predsedniku Ostoji Mijailoviću na prilici. Nije bilo problema u pregovorima sa Partizanom, već je bilo poteškoća u okončanju saradnje sa Barselonom - dodao je Penjaroja.

Novi šef struke će na klupi crno-belih debitovati u petak, u meču 18. kola Evrolige u kom će Partizan od 18 časova ugostiti Makabi.

- Makabi je ekipa koja u odličnoj seriji od četiri pobede u nizu. Upoznat sam sa situacijom u klubu i šta može da nas očekuje na tribinama. Ono o čemu vodimo računa smo mi, koncentrišemo se na nas same, da poboljšamo našu igru, da budemo agresivniji na terenu. Znajući celu situaciju u poslednjih mesec dana, igrači se trude da sve to poprave – naveo je Penjaroja i dodao da su igrači svesni šta moraju da promene i poprave da bi povratili poštovanje navijača.

