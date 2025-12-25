'TEŽAK PERIOD JE IZA NAS' Branko Radujko sumirao 2025. godinu, evo šta najavljuje u narednoj

Fudbalski savez Srbije dodelio je Zlatne lopte najboljima u 2025. godini. Tom prilikom javnosti se obratio i Branko Radujko, generalni sekretar FSS-a.

On je istakao kakvi su ciljevi krovne kuće srpskog fudbala u narednom periodu.

- Dragi laureati, predstavnici klubova, dragi gosti, biđu vrlo kratak. Iza nas je veoma teška godina, finansijski. Za fudbalsku Srbiju i FSS. Najteže je što se nismo plasirali na Svetsko prvenstvo, to je veliki udarac za nas. Godina je bila teška jer smo se oprostili od nekih reprezentativaca, fudbalskih radnika... Vreme je da se okrenemo i pozitivnim stvarima. Radili smo na postavljanju temelja, na stvaranju kvalitetnijih igrača i igračica, što više snažnih i konkurentnih klubova. Na kraju - i što moćnije reprezentacije. Šta je dobro? Doneli smo taj paket mera. Čini mi se da već sada nagoveštava da ćemo imati konkurentne ekipe u borbi za evropska takmičenja. Sada imamo samo jedan klub. Verujem da ćemo doći u situaciju da imamo dva, tri, možda i četiri. Dobro je što je muška A selekcija sačuvala status u Ligi nacija, to nam daje podstrek za bolje rezultate. Ženska A reprezentacija je ušla u elitu plasmanom u najjaču diviziju Lige nacija. Dobro je, jako je dobro, što ovde imamo novog selektora Veljka Paunovića koji pleni optimizmom. Biće teških utakmica, ali i velikih rezultata - izjavio je Radujko, pa se dotakao i velikih stvari koje su učinili, ali i onih koje slede:

- Prvi put na čelu sudijske komisije imamo inostranog stručnjaka, doneo je inovacije i prilagođavanje suđenja kriterijumima u Evropi. Administrativno smo imali najbolje organizovani UEFA kongres, u Beogradu. Dobili smo organizaciju Evropskog prvenstva za mlade 2027. Prijavili smo Beograd za finale lige Evrope 2027. ili eventualno 2028. godine. Vrlo je važno da se danas suprligaške utakmice igraju na novim terenima. Imamo značajan broj terena koji su novi i kvalitetni. Jako je teško finansijski, jer smo ostali bez prihoda koje smo očekivali, verujem da ćemo i u Prvoj ligi Srbije uskoro imati VAR. Mogu samo da kažem da nemamo pravo da odustanemo. Znamo u šta verujem, imamo plan, znamo kako da ga sprovedemo. Živeo srpski fudbal i sve ono što ćemo postići zajedno - rekao je Radujko.

Autor: Jovana Nerić