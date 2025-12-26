AKTUELNO

PARTIZAN VEČERAS PRVI PUT IGRA SA NOVIM TRENEROM, I FAVORIT JE! Pogledajte kakve su kvote pred meč sa Makabijem!

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Košarkaši Partizana će večeras od 18 sati u Beogradskoj areni ugostiti Makabi iz Tel Aviva u sklopu 18. kola Evrolige.

Ovo je poseban meč za crno-bele, pošto će na klupi Partizana večeras debitovati novi trener Đoan Penjaroja.

Kladionice su ulogu favorita prepustile Partizanu, te je kvota na pobedu crno-belih 1.80, dok se trijumf gostujuće ekipe plaća koeficijentom 2.40.

Novi trener crno-belih rekao je da je dobro upoznat sa situacijom u klubu.

"Upoznat sam sa situacijom. Znam šta može da nas očekuje i na tribinama i u celom gradu. Mi sada moramo da se koncentrišemo na nas i da budemo fokusirani na našu igru. Situacija što se tiče naših igrača je dobra, sviđa mi se ono što sam zatekao. Znam da je situacija bila teška i svi se trude da situaciju poprave", rekao je Penjaroja.

Autor: A.A.

