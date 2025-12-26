ŠTA RADI NIKOLA JOKIĆ! Četvrtina za anale, a onda... Priznanje dobio i od legende NBA lige!

Nikola Jokić rešio je da pruži istinsku zabavu Amerikancima na kraju božićnog NBA maratona.

Već u prvoj četvrtini susreta protiv Minesote, Jokić je imao učinak od 18 poena, pet skokova, četiri asistencije i dve blokade, a Denver je u tom periodu vodio sa 32:29. Zaista, četvrtina za anale, ali ako mislite da se Jokić tu zaustavio - varate se!

Nastavio je Džoker u istom ritmu, a do tripl-dabla stigao je već u trećoj četvrtini kada je asistencijom za Džamala Mareja došao do učinka od 27 poena, 11 skokova, deset asistencija i dve blokade.

Rekli bismo, ništa novo... A tako nešto mislio je i Čarls Barkli koji je pred kamerama odao priznanje Jokiću, što su na svom nalogu na društvenoj mreži "X" podelili Denver Nagetsi.

- Čast je i privilegija gledati ovog čoveka kako igra košarku - rekao je legendarni Čarls Barkli.

“Watching this guy play basketball is an honor and a privilege.” - Charles Barkley on Nikola Jokic 🗣️ pic.twitter.com/Qv8NFI03HQ — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) 26. децембар 2025.

Jokić je treću četvrtinu završio sa učinkom od 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija, a Denver Nagetsi imali su prednost od 92:78.

I, što je najzanimljivije - tek se ulazi u četvrtu deonicu ovog meča!

Autor: A.A.