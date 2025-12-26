AKTUELNO

Fudbal

'BOMBA' NA MARKANI Zvezda spremna da vrati bivšeg kapitena

Izvor: Alo.rs, Foto: Pink.rs ||

Da li je došlo vreme za povratak?

Prema informacijama medija iz Austrije, Crvena zvezda razmatra mogućnost povratka svog bivšeg kapitena - Aleksandra Dragovića.

Igrač je tokom leta 2024. napustio Beograd i prešao u Austriju gde je imao dobre partije. On je ostavio dubok trag na "Marakani" i sigurno da bi bio veliko pojačanje za crveno-bele.

Dodatni faktor koji se pominje je i potencijalna saradnja sa bliskim prijateljem - Markom Arnautovićem, što je više simbolično nego realno.

Ostaje da se vidi da li će Dejan Stanković dobiti veliko pojačanje u svom drugom mandatu.

Autor: A.A.

#fudbal

#marakana

#zvezda

