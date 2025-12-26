AKTUELNO

Fudbal

Novogodišnji specijal: Učestvuj u darivanju i otkrij praznične želje igrača Železničara

Izvor: Pink.rs, Foto: Fkzeleznicar.rs ||

Kraj godine sa sobom donosi posebnu prazničnu čaroliju. U tom duhu, FK Železničar polako privodi kraju jednu uspešnu fudbalsku, ali i kalendarsku polusezonu.

Nakon Secret Sante, naši fudbaleri su pred kamerama otkrili svoje novogodišnje želje i uputili ih Deda Mrazu, dok smo ih uz novogodišnju dekoraciju na trenutak vratili u bezbrižno detinjstvo.

Da praznična radost bude potpuna, od petka 26.12.2025. do srede 31.12.2025. godine, na našem Instagram profilu možete učestvovati u novogodišnjem darivanju i svakog dana osvojiti vredne nagrade – dresove, majice, kalendare i još mnogo toga.

Širite plavo-belu magiju i budite deo naše praznične priče!, stoji u saopštenju FK Železničar.

