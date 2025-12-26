JOKIĆ POSLE ISTORIJSKE UTAKMICE URADIO NEŠTO ŠTO DOSAD NISMO VIDELI! Kada je izašao iz svlačionice izgledao je potpuno drugačije

Navikli smo od Somborca da pravi čuda na parketu, tako je bilo i na utakmici protiv Minesote.

Nikola Jokić je dominirao od prvog do poslednjeg minuta, na kraju je postigao 56 poena, uz 16 skokova i 15 asistencija. Tako je postao prvi košarkaš ikada koji je odigrao NBA utakmicu sa najmanje 55 poena, 15 skokova i 15 asistencija.

Posebno je dobar bio u dodatnih pet minuta.

Postao je košarkaš sa najviše postignutih poena u jednom produžetku u istoriji NBA.

Koliko god čudno zvučalo, ovakve stvari navijači od njega mogu da očekuju.

Ali, ono što je Jokić uradio posle meča se zaista ne viđa često.

Srpski centar je odlučio da se ošiša u svlačionici, pa je na konferenciju za medije posle utakmice izašao sa novom frizurom, drugačijom u odnosu na onu sa kojom je igrao utakmicu.

Autor: Iva Besarabić