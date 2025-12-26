AKTUELNO

SPREMA SE BOMBA! Direktor otišao po Mitrovića, čeka se mega transfer (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Kapiten reprezentacija Srbije Aleksandar Mitrović mogao bi ove zime da se vrati u Evropu, bar tako tvrde turski mediji.

Direktor Fenerbahčea Ertan Torungulari uslikan je na aerodromu na putu za Dohu gde navodno ide kako bi završio posao oko dovođenja srpskog centarfora u Istanbul.

Tokom prethodnih godina često se Mitrović dovodio u vezu sa turskim klubovima, ali nikada nije došlo do realizacije. Možda je sada vreme da se to promeni.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Mitrović

#Fenerbahče

#Fudbaler

#transfer

