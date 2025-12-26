SPREMA SE BOMBA! Direktor otišao po Mitrovića, čeka se mega transfer (FOTO)

Kapiten reprezentacija Srbije Aleksandar Mitrović mogao bi ove zime da se vrati u Evropu, bar tako tvrde turski mediji.

Direktor Fenerbahčea Ertan Torungulari uslikan je na aerodromu na putu za Dohu gde navodno ide kako bi završio posao oko dovođenja srpskog centarfora u Istanbul.

Tokom prethodnih godina često se Mitrović dovodio u vezu sa turskim klubovima, ali nikada nije došlo do realizacije. Možda je sada vreme da se to promeni.

"Fenerbahçe’de transfer trafiği hızlanıyor. Ertan Torunoğulları, transfer çalışmaları kapsamında yurt dışı seferine çıkıyor."



🎙️ @sercanhamzaolu pic.twitter.com/DTXabBvjSK — 12 Numara 🇹🇷 (@12numaraorg) 25. децембар 2025.

Autor: Jovana Nerić