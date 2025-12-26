EVROLIGA POSLALA POZNATOG ŠPANSKOG SUDIJU NA PRVU UTAKMICU ŠPANCA NA KLUPI PARTIZANA! Evo koji arbitri će voditi meč crno-belih protiv Makabija

Crno-beli će kao domaćini u 18. kolu Evrolige od 18 časova igrati protiv Makabija u Beogradu.

Biće to prva utakmica koju će voditi Đoan Penjaroja, nekadašnji trener Barselone, koji preuzeo ekipu u teškom trenutku.

Evroliga je odlučila da meč protiv Makabija vode sledeće sudije:

Migel Anhel Perez iz Španije kao glavni sudija i kao pomoćnici Litvanac Arturas Šukis i Italijan Mikele Rosi.

Crno-beli su pre 18. kola zabeležili šest pobeda i 11 poraza, dok je Makabi ostvario učinak od sedam pobeda i 10 poraza.

Autor: Jovana Nerić