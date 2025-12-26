NOVA HAPŠENJA U TURSKOJ! Nameštali utakmice pa završili iza rešetaka, među privedenima i bivši potpredsednik Galatasaraja

Turski fudbal potresa jedan od najvećih skandala u poslednjim godinama, nakon što je tužilaštvo u Istanbulu saopštilo da je u okviru istrage o nameštanju utakmica i ilegalnom klađenju privedeno ukupno 24 osobe. Među uhapšenima se nalazi i Erden Timur, bivši potpredsednik Galatasaraja, što je izazvalo snažan odjek u javnosti.

Pored Timura, lisice na ruke stavljene su i Fatihu Kulaksizu, potpredsedniku Ejupspora, kao i jednom funkcioneru Turskog fudbalskog saveza. Prema navodima tužilaštva, izdato je ukupno 29 naloga za hapšenje, a istraga je obuhvatila igrače, klupske funkcionere i ljude iz sistema saveza.

Posebno zabrinjavaju navodi da se čak 14 naloga odnosi na fudbalere za koje postoji sumnja da su se kladili na poraze sopstvenih timova. Šestorica igrača terete se da su, osim klađenja, direktno uticali na ishod utakmice između Kasimpaše i Samsunspora, odigrane u oktobru 2024. godine.

Ovo je treći talas hapšenja u okviru iste istrage, koja već mesecima potresa turski fudbal. Još u novembru, Turski fudbalski savez bio je prinuđen da suspenduje čak 150 sudija, dok je gotovo hiljadu fudbalera udaljeno iz takmičenja. Među njima se nalazi i 25 igrača iz najvišeg ranga, dok su ostali nastupali u drugoj, trećoj i četvrtoj ligi.

Istraga je i dalje u toku, a turske vlasti najavljuju da neće biti pošteđen niko za koga se utvrdi da je učestvovao u narušavanju integriteta takmičenja. Skandal preti da ostavi dugoročne posledice po ugled turskog fudbala, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni.

