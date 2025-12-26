Rukometaši Srbije započeli pripreme za EP: Raul Gonzales poveo igrače u Staru Pazovu

AKTUELNO

Rukometna reprezentacija Srbije počela je danas u Staroj Pazovi pripreme za Evropsko prvenstvo koje će se igrati od 15. januara do 1. februara u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Kako je saopšteno na sajtu Rukometnog saveza Srbije (RSS) ekipa se okupila u Staroj Pazovi i već odradila prve treninge. Dodaje se da se ekipi priključio i selektor Raul Gonzales, a da će naknadno stići golman Dejan Milosavljev i kapiten Mijajlo Marsenić, koji imaju obaveze u Berlinu.

Golman Vladimir Cupara je rekao da jedva čekao da počnu pripreme.

- Veoma sam srećan što smo se ponovo okupili. Očekuje nas veoma naporan rad, dvomeč u Poljskoj, a potom i ono što jedva čekamo, Evropsko prvenstvo - rekao je Cupara za sajt RSS.

Svestan je Cupara da je Grupa A u kojoj su uz "orlove" Španci, Nemci i Austrijanci najjača na turniru, a samo dve prvoplasirane selekcije će proći dalje.

- Gore nije moglo, ali kad pogledamo jačinu šampionata, onda nema lakih rivala. Protiv Španije imamo lepu priliku da pobedimo i napravimo veliki korak ka odlasku u narednu rundu. Ne bih se bavio daljim mečevima, moramo da se fokusiramo na prvu utakmicu, pa da idemo od meča do meča. Zato je Španija možda i ključna utakmica u grupi - dodao je Cupara.

