POSLE DESET GODINA VATERPOLO PONOVO U BEOGRADSKOJ ARENI: Evropsko prvenstvo počinje za 15 dana

Za 15 dana Srbija će dočekati 16 najboljih reprezentacija Evrope u muškom vaterpolu, a navijači već uveliko biraju svoja mesta za Evropsko prvenstvo, sportski spektakl, koji će biti održan od 10. do 25. januara u Beogradskoj areni.

U najvećoj dvorani na Balkanu pripreme za najznačajnije takmičenje na kontinentu uveliko su u toku, a ulaznice su u prodaji.

Sve selekcije koje igraju na EP u Beogradu

Za titulu prvaka Evrope na 37. prvenstvu boriće se 16 reprezentacija među kojima su, pored Srbije, Španija, Hrvatska, Holandija, Slovačka, Gruzija, Italija, Mađarska, Grčka, Crna Gora, Rumunija, Francuska, Slovenija, Turska, Malta i Izrael. Publika će imati priliku da uživa u nadmetanju najboljih nacionalnih timova, a širi spisak reprezentacije Srbije već je poznat.

Sastav reprezentacije Srbije

Selektor naše reprezentacije, Uroš Stevanović, odredio je spisak kandidata koji su trenutno na pripremama u Grčkoj. Na spisku su: Radoslav Filipović, Vladimir Mišović, Milan Glušac, Nikola Murišić, Nemanja Vico, Đorđe Lazić, Sava Ranđelović, Nikola Jakšić, Radomir Drašović, Petar Jakšić, Luka Pljevančić, Miloš Ćuk, Strahinja Rašović, Nikola Lukić, Vasilije Martinović, Nikola Dedović, Dušan Mandić, Viktor Rašović i Luka Gladović.

Nova vaterpolo era počinje u Beogradu

Baš u Beogradu prisustvovaćemo istorijskim promenama u evropskom vaterpolu, te će Srbija biti mesto početka nove vaterpolo ere. Prvi put u istoriji ovog sporta, Evropsko prvenstvo za muškarce odigravaće se na terenu dugom 25 metara.

Veliki jubilej

Specijalnu sportsku poslasticu za igrače, ali i navijače, predstavlja veliki jubilej. Evropsko prvenstvo u vaterpolu slavi stogodišnjicu, jer je prvo takmičenje održano 1926. godine u Budimpešti, tada kao deo „velikih prvenstava“, koja su se održavala zajedno sa takmičenjima u plivanju i skokovima u vodu. Do danas je održano 36 izdanja u muškoj konkurenciji, a očekivanja od 37. izdanja u Beogradu su velika, s obzirom na to da je Beograd 2016. godine zabeležio svetski rekord posećenosti od 18.473 gledalaca u tadašnjoj Kombank areni nakon finala između Srbije i Crne Gore, kada je Srbija osvojila treću uzastopnu titulu prvaka Evrope.

Rekordi na Evropskim prvenstvima

U muškoj konkurenciji, Mađarska je prva prešla granicu od 2000 golova, njihov broj je 2184. Srbija i Italija su sve bliže rekordu (1823 i 1839 golova do sada).

Srbiju dele tri pobede od toga da postane drugi tim koji je ostvario 150 pobeda na Evropskom prvenstvu, posle Mađarske koja je do sada imala 176 pobeda.

Što se tiče pojedinačnih osvojenih medalja, Filip Filipović iz Srbije ima najviše medalja, ukupno 8, uključujući 6 zlatnih, što je takođe rekord. Do sada su još četiri srpska igrača osvojila po 5 titula: Slobodan Nikić, Duško Pijetlović, Andrija Prlainović i Živko Gocić. Nikić, Pijetlović i Prlainović imaju ukupno po 7 medalja. Još jedan igrač sa ukupno 8 medalja je Tamaš Kašaš iz Mađarske koji ima rezultat 2-2-4.

Poznata imena nominovanih za “European Aquatics vaterpolistu 2025. godine”

Titulu najboljeg vaterpoliste godine European Aquatics-a poneće neki od 5 najistaknutijih igrača među kojima su Alvaro Granados iz Španije, Kristian Manherc iz Mađarske, Stilianos Argiropoulos iz Grčke, Bernat Sanahuja iz Španije i Dušan Mandić iz Srbije. Nagrada će biti dodeljena na svečanoj ceremoniji otvaranja prvenstva, 9. januara.



Autor: Jovana Nerić