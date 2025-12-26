POTENCIJALNA KATASTROFA U HUMSKOJ, SRĐAN BLAGOJEVIĆ TUŽIO PARTIZAN! Crno-beli u ogromnom problemu, doskorašnji trener bez milosti!

Doskorašnji trener Partizana Srđan Blagojević je odlučio da tuži klub.

Blagojević je bio šef stručnog štaba Partizana do početka novembra ove godine.

Tada je uprava kluba odlučila da ga smeni, a na njegovu poziciju je kasnije postavljen Nenad Stojaković.

Kako navode mediji, Srđan Blagojević je, gotovo dva meseca nakon rastanka, tužio Partizan.

On je odlučio da pravdu potraži pred sudom usled jednostranog raskida ugovora.

Tužba je u Humsku stigla u veoma nezgodnom momentu, u trenutku kada se klub već nalazi pod suspenzijom od strane FIFA zbog neizmirenih dugova. Partizan je, podsetimo, kažnjen zabranom registrovanja novih fudbalera.

Blagojević je preuzeo kormilo Partizana početkom 2025. godine, a tog 1. januara je potpisao ugovor do kraja tekuće sezone uz mogućnost produžetka saradnje.

Iako je početkom juna produžio ugovor do završetka aktuelne sezone, nije uspeo da je privede kraju na klupi crno-belih. Smenjen je nakon dva vezana poraza - od Mačve u Kupu Srbije i Čukaričkog u Super ligi Srbije.

Pre dolaska u Humsku je vodio brojne klubove u Srbiji, među njima Sremčicu, Kovačevac, Srem, Žarkovo, IMT, Inđiju, Javor i Bežaniju, kao i inostrane timove Kaspij, Astanu i Debrecin. Najveći uspeh ostvario je 2022. godine, kada je sa Astanom osvojio titulu prvaka Kazahstana, a solidne rezultate beležio je i u Mađarskoj.

Autor: Jovana Nerić