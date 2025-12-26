Saša Obradović spreman za Cedevita Olimpiju posle debakla u Parizu: Imamo velikih problema, trudimo se...

Košarkaši Crvene zvezde su upisali ubedljiv poraz od strane Pariza u Evroligi, dok sada imaju duel u Jadranskoj ligi. Ovoga puta će na svom terenu dočekati Cedevita Olimpiju, od koje su poraženi u utakmici koju su odigrali u Sloveniji.

Zvezda i dalje ima problema sa povredama, dok su u prethodnom meču u Sloveniji zabeležili minimalan poraz od ove ekipe.

Sada, Saša Obradović je spreman za utakmicu, iako postoji dosta veliki broj igrača

- Cedevita Olimpija je ozbiljan tim i direktan protivnik za visok plasman u ABA ligi. Očekuje nas teška utakmica protiv vrlo motivisanog i svežeg protivnika. Imamo velikih problema u sastavljanju tima, odavno nismo imali zajednički trening svih raspoloživih igrača, ali to je nešto sa čime moramo, i živimo već neko vreme.

- I u takvim okolnostima trudimo se da eliminišemo loše stvari u našoj igri, ali gust raspored ne daje mnogo vremena za takve stvari. Takođe, i imperativ i važnost svake utakmice u rasporedu ne daju previše mogućnosti za trening. Međutim, to je pritisak sa kojim se nosimo i zato molim naše navijače da dođu i da nam pomognu u ovoj važnoj utakmici - rekao je trener crveno-belih.

