Košarka

PARTIZAN OBORIO NEGATIVNI REKORD EVROLIGE: Nema kraja brukanju crno-belih...

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Košarkaši Partizana poraženi su od Makabija rezultatom 87:112 u utakmici 18.kola Evrolige.

Partizan je tako doživeo treći uzastopni poraz, ukupno 12 u Evroligi i dodatno pogoršao svoju, iovako lošu poziciju na tabeli.

Makabi je zabeležio peti trijumf zaredom i sada ima skor 8-10.

Na ovom meču debitovao je Đoan Penjaroja novi trener crno-belih, ali ni to nije pomoglo Partizanu.

Čak šta više, naprotiv. Naime Partizan je dopustio protivniku najveći broj poena u klupskoj istoriji.

Jednostavno defanziva, izuzimajući prvih pet, šest minuta nije postojala. Gosti su radili šta su hteli i napunili koš rivala do vrha.

Autor: D.Bošković

#Evroliga

#Makabi

#Partizan

#bruka

#crno beli

