PARTIZAN OBORIO NEGATIVNI REKORD EVROLIGE: Nema kraja brukanju crno-belih...

Košarkaši Partizana poraženi su od Makabija rezultatom 87:112 u utakmici 18.kola Evrolige.
Partizan je tako doživeo treći uzastopni poraz, ukupno 12 u Evroligi i dodatno pogoršao svoju, iovako lošu poziciju na tabeli.
Makabi je zabeležio peti trijumf zaredom i sada ima skor 8-10.
Na ovom meču debitovao je Đoan Penjaroja novi trener crno-belih, ali ni to nije pomoglo Partizanu.
Čak šta više, naprotiv. Naime Partizan je dopustio protivniku najveći broj poena u klupskoj istoriji.
Jednostavno defanziva, izuzimajući prvih pet, šest minuta nije postojala. Gosti su radili šta su hteli i napunili koš rivala do vrha.
