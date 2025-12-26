STRAŠNO! Tajrik Džons preskočio ogradu i zaleteo se na Grobare! Užas u Areni!

Košarkaši Partizana doživeli su poraz od Makabija sa 112:85 u 18. kolu Evrolige. Posle meča dogodile su nemile scene...

Naime, Tajrik Džons se nalazi na "zubu" navijača Partizana, koji su ga izviždali pre početka utakmice. Potom, kada god bi Tajrik postigao poene, čitava Arena bi mu zviždala, a sve je došlo do vrhunca posle kraja utakmice.

Tajrik Džons je krenuo sa igračima do navijača, nakon čega je preskočio ogradu i zaleteo se u prvi red gde su vođe navijača, s kojima je hteo da se obračuna, preneo je "Telegraf".

Tu ga je zaustavio Vanja Marinković, koji je pokušao da smiri situaciju.

Autor: D.Bošković