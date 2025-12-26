ŠOK NA KARABURMI: Stefan Babović napustio OFK Beograd!

Stefan Babović nije više predsednik OFK Beograda.

Babović je imao funkciju predsednika, ali prilično je bio u senci i nije bilo nejgovih izjava za medije i oglašavanja.

Babović je napustio funkciju, a iz OFK Beograda poručuju da je razlog poslovne prirode.



„Veliku zahvalnost izražavamo Stefanu Baboviću na svemu što je učinio za OFК Beograd. Zbog poslovnih obaveza, Stefan se povlači sa mesta predsednika kluba.Tokom njegovog mandata ostvaren je izuzetan uspeh, kako sportski, tako i finansijski i organizacioni. Klub je u potpunosti konsolidovan i na današnji dan nema dospelih dugovanja, OFK Beograd danas posluje stabilno. Stefan je preuzeo klub u trećoj ligi, sa dugom većim od tri miliona evra, a ostavlja ga kao stabilnog superligaša koji je prethodnu sezonu završio kao četvrtoplasirani klub u Srbiji“, stoji u objavi OFK Beograda.

Autor: D.Bošković